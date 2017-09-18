Шайкенов взял бронзовую медаль на Азиатских играх «Ашхабад-2017»
Казахстанский тхэквондист Айтуар Шайкенов стал бронзовым призером V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, который проходит в городе Ашхабад.
В весовой категории до 54 кг 18 летний тхэквондист сначала одолел спортсмена из Кыргызстана Искендера Османова (14:12), затем Айтуар оказался сильнее афганца Билала Зазая (19:16), в полуфинале же Шайкенов уступил таджику Манучеру Нематову (12:14).
Таким образом, 18-летний казахстанец принес четвертую бронзовую медаль в копилку сборной Казахстана на играх «Ашхабад-2017».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter