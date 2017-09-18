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18 сентября 2017, 16:41 | Летние: Единоборства | Prosports.kz

Шайкенов взял бронзовую медаль на Азиатских играх «Ашхабад-2017»

Казахстанский тхэквондист Айтуар Шайкенов стал бронзовым призером V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, который проходит в городе Ашхабад.

В весовой категории до 54 кг 18 летний тхэквондист сначала одолел спортсмена из Кыргызстана Искендера Османова (14:12), затем Айтуар оказался сильнее афганца Билала Зазая (19:16), в полуфинале же Шайкенов уступил таджику Манучеру Нематову (12:14).

Таким образом, 18-летний казахстанец принес четвертую бронзовую медаль в копилку сборной Казахстана на играх «Ашхабад-2017».

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Казахстанские джитсеры завоевали три медали на Азиатских играх в Ашхабаде

В столице Туркменистана проходят игры «Ашхабад 2017», где Казахстан на сегодняшний день занимает общекомандное 9 место, благодаря трем бронзовым медалям, которые были завоеваны отечественными джитсерами, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт игр.
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