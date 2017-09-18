Шайкенов взял бронзовую медаль на Азиатских играх «Ашхабад-2017»

В столице Туркменистана проходят игры «Ашхабад 2017», где Казахстан на сегодняшний день занимает общекомандное 9 место, благодаря трем бронзовым медалям, которые были завоеваны отечественными джитсерами, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт игр.