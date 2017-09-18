Казахстанские джитсеры завоевали три медали на Азиатских играх в Ашхабаде
В столице Туркменистана проходят игры «Ашхабад 2017», где Казахстан на сегодняшний день занимает общекомандное 9 место, благодаря трем бронзовым медалям, которые были завоеваны отечественными джитсерами, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт игр.
16 сентября прошли соревнования по
Напомним, 17 сентября Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.
Перед началом Игр Глава государства встретился с казахстанской спортивной делегацией, принимающей участие в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.
В тройке лучших — команды Туркменистана, Узбекистана и Тайланда.
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