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18 сентября 2017, 8:37 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Казахстанские джитсеры завоевали три медали на Азиатских играх в Ашхабаде

В столице Туркменистана проходят игры «Ашхабад 2017», где Казахстан на сегодняшний день занимает общекомандное 9 место, благодаря трем бронзовым медалям, которые были завоеваны отечественными джитсерами, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт игр.

16 сентября прошли соревнования по джиу-джитсу. Три бронзовые медали в казахстанскую копилку принесли борцы: Закарин Жанболат — 69 кг, Нурлан Есполов — 77 кг, Куандык Есенеев — 85 кг.

Напомним, 17 сентября Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

Перед началом Игр Глава государства встретился с казахстанской спортивной делегацией, принимающей участие в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В тройке лучших — команды Туркменистана, Узбекистана и Тайланда.

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