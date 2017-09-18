Казахстанские джитсеры завоевали три медали на Азиатских играх в Ашхабаде

16 сентября прошли соревнования по джиу-джитсу. Три бронзовые медали в казахстанскую копилку принесли борцы: Закарин Жанболат — 69 кг, Нурлан Есполов — 77 кг, Куандык Есенеев — 85 кг.

Напомним, 17 сентября Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

Перед началом Игр Глава государства встретился с казахстанской спортивной делегацией, принимающей участие в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В тройке лучших — команды Туркменистана, Узбекистана и Тайланда.