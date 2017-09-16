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16 сентября 2017, 23:03 | Летние: Единоборства | ТАСС

Дагестанцы выиграли медальный зачет Всероссийских игр боевых искусств в тайском боксе

ТАСС, 16 сентября. Сборная Дагестана по тайскому боксу стала победителем медального зачета Всероссийских юношеских игр боевых искусств, которые проходят в Анапе.

Джамбулат Хаджимурадов, Мухаммад Курбанов, Абдулла Канаев, Эльбрус Османов и Аджалан Тангатаров завоевали золотые медали. Также в активе сборной Дагестана пять серебряных и три бронзовые награды.

Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали 4 сентября. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ВТФ), кендо, джиу- джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас- рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.
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