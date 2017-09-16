Казахстанский боец Ахметов победил в главном поединке ONE FC

Поединок проходил в рамках сингапурского промоушена ONE FC. По итогам трех раундов Ахметов победил раздельным решением.

Для 29-летнего Ахметова эта победа стала 21-й в карьере (два — нокаутом, десять — сдачей, шесть — решением). Единственное поражение он потерпел 5 августа этого года, когда проиграл в реванше бразильцу Адриано Мораесу и уступил чемпионский пояс ONE FC.

28-летний Эустакио потерпел шестое поражение — также в его активе девять побед (два — нокаутом, два — сдачей и пять — решением).