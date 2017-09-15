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15 сентября 2017, 15:59 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

UFC. Валентина Шевченко решила опуститься в наилегчайший вес

После поражения от чемпионки UFC в легчайшем весе Аманды Нуньес в бою, состоявшемся 9 сентября в США, Валентина Шевченко приняла решение опуститься в недавно открытую категорию наилегчайшего веса.

«Теперь я собираюсь перейти в категорию 125 фунтов, и я думаю, что мой следующий бой, вероятнее всего, пройдёт именно в этом дивизионе. Этот дивизион мне намного ближе, на самом деле это мой природный вес. Даже в 135 фунтах я чувствую себя комфортно, и мне кажется, что я смогу использовать все свои навыки и технику, потому что буду драться с такими же соперницами, как и я», — цитирует Шевченко MMAJunkie.
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