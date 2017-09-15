Американские индейцы сразятся на чемпионате мира по ММА в Астане

Федерация ММА США выставила 2 команды, во второй представлены коренные индейцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной федерации смешанных единоборств (ММА), панкратиона и грепплинга РК..



Подготовка к проведения чемпионата мира по ММА идет полным ходом. Уже сейчас заявки на участие подали 22 федерации из 21 страны, в числе которых Россия, Грузия, США, Афганистан, Индия, Мексика и другие. Всего ожидается участие более 150 спортсменов из 31 страны мира..



Сюрпризом для организаторов стало то, что в этом году впервые Федерация ММА США привезет на чемпионат мира две команды, одна из которых состоит из коренных индейцев..



— Для нас самих это стало большим сюрпризом! Такого раньше не было, но думаю, что будет интересно. В любом случае, спортсмены летят на чемпионат мира не для одного боя, они все настроены на победу, хотят показать себя, — говорит исполнительный директор Всемирной Ассоциации ММА Татьяна Клименко..



Чемпионат привлекает внимание любителей смешанных единоборств по всему миру. Прямую трансляцию будут вести ведущие спортивные каналы России и Казахстана — «Матч-Боец», «Бокс-ТВ», «Казахстан» и «QazSport». Специальный сюжет о чемпионате выйдет на телеканале «Euronews»..



Организатором V Чемпионата мира по ММА является Национальная федерация ММА, панкратиона и грепплинга РК при поддержке акимата города Астаны, Министерства информации и коммуникаций РК, АО «Самрук-Казына»..



ММА ((Mixed Martial Arts — смешанные единоборства) — один из самых быстрорастущих видов спорта в мире. Смешанные единоборства динамично развиваются в США, Европе, Китае, Индии и многих других странах. В Казахстане смешанные боевые искусства пользуются большой популярностью, которая растет с каждым годом, и перспективы этого вида спорта огромные. Сегодня сборная Казахстана по ММА — одна из лидеров в мировых любительских смешанных единоборствах.