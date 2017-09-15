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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/31019144/
15 сентября 2017, 15:52 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Американские индейцы сразятся на чемпионате мира по ММА в Астане

6—7 октября в Астане пройдёт V чемпионат мира среди любителей по ММА по версии Всемирной Ассоциации ММА (WMMAA), на который уже зарегистрировались представители 22 федераций из 21 страны.

<nobr>6—7 октября</nobr> в <span class=error>Астане</span> пройдёт V чемпионат мира среди любителей по <span class=error>ММА</span> по версии Всемирной Ассоциации <span class=error>ММА</span> (WMMAA) на который уже зарегистрировались представители 22 федераций из 21 страны. Увеличить
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Федерация ММА США выставила 2 команды, во второй представлены коренные индейцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной федерации смешанных единоборств (ММА), панкратиона и грепплинга РК..

Подготовка к проведения чемпионата мира по ММА идет полным ходом. Уже сейчас заявки на участие подали 22 федерации из 21 страны, в числе которых Россия, Грузия, США, Афганистан, Индия, Мексика и другие. Всего ожидается участие более 150 спортсменов из 31 страны мира..

Сюрпризом для организаторов стало то, что в этом году впервые Федерация ММА США привезет на чемпионат мира две команды, одна из которых состоит из коренных индейцев..

— Для нас самих это стало большим сюрпризом! Такого раньше не было, но думаю, что будет интересно. В любом случае, спортсмены летят на чемпионат мира не для одного боя, они все настроены на победу, хотят показать себя, — говорит исполнительный директор Всемирной Ассоциации ММА Татьяна Клименко..

Чемпионат привлекает внимание любителей смешанных единоборств по всему миру. Прямую трансляцию будут вести ведущие спортивные каналы России и Казахстана — «Матч-Боец», «Бокс-ТВ», «Казахстан» и «QazSport». Специальный сюжет о чемпионате выйдет на телеканале «Euronews»..

Организатором V Чемпионата мира по ММА является Национальная федерация ММА, панкратиона и грепплинга РК при поддержке акимата города Астаны, Министерства информации и коммуникаций РК, АО «Самрук-Казына»..

ММА ((Mixed Martial Arts — смешанные единоборства) — один из самых быстрорастущих видов спорта в мире. Смешанные единоборства динамично развиваются в США, Европе, Китае, Индии и многих других странах. В Казахстане смешанные боевые искусства пользуются большой популярностью, которая растет с каждым годом, и перспективы этого вида спорта огромные. Сегодня сборная Казахстана по ММА — одна из лидеров в мировых любительских смешанных единоборствах.

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