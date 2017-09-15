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15 сентября 2017, 9:58 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Биспинг сразится с Сен-Пьером на турнире UFC 217

Чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг проведёт защиту своего титула в поединке с бойцом из Канады Жоржем Сен-Пьером.

Встреча этих бойцов состоится в рамках турнира UFC 217, запланированного на 4 ноября в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба UFC. Изначально встречу Биспинга с Сен-Пьером планировалось организовать летом, однако канадец сказал, что сможет провести бой не ранее октября.

В андеркарде этого боя выступят российские бойцы Алексей Олейник и Гаджимурад Антигуклов. Олейнику предстоит встреча в восьмиугольнике с американцем Кёртисом Блэйдсом, в Гаджимурадову предстоит сразиться с молдаванином Йоном Кутелабой.
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