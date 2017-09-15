Биспинг сразится с Сен-Пьером на турнире UFC 217
Чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг проведёт защиту своего титула в поединке с бойцом из Канады Жоржем
Сен-Пьером.
Встреча этих бойцов состоится в рамках турнира UFC 217, запланированного на 4 ноября в
В андеркарде этого боя выступят российские бойцы Алексей Олейник и Гаджимурад Антигуклов. Олейнику предстоит встреча в восьмиугольнике с американцем Кёртисом Блэйдсом, в Гаджимурадову предстоит сразиться с молдаванином Йоном Кутелабой.
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