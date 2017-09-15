Турнир по смешанным боевым искусствам пройдет 17 сентября в г. Балахне Нижегородской области
Межрегиональный открытый турнир «Кубок Минина» по смешанным боевым искусствам пройдет 17 сентября 2017 года в г. Балахне Нижегородской области. Об этом сообщает организатор турнира — федерация СБЕ ММА Нижегородской области.
В соревновании примут участие спортсмены из регионов России. Состязания будут проходить в восьми весовых категориях.
«Межрегиональный открытый турнир “Кубок Минина” по СБЕ ММА» один из значимых турниров для поклонников MMA, проводимых на Нижегородской земле. В марте этого года впервые в России было проведено первенство Приволжского федерального округа среди юношей 16−17 лет по смешанному боевому единоборству (ММА) в г. Сергач Нижегородской области, — говорится в сообщении.
Турнир начнется в 11:00 в
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