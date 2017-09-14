Биспинг и Сент-Пьер 4 ноября проведут бой за титул UFC в среднем весе

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Изначально бой был запланирован на лето, но был отменен после того, как Сен-Пьер заявил, что не будет драться с Биспингом раньше октября. Бой пройдет в рамках турнира UFC 217 в Нью-Йорке.

Перед главным поединком вечера свои бои проведут российские бойцы. Алексей Олейник встретится с американцем Кертисом Блэйдсом, а Гаджимурад Антигулов — с представителем Молдавии Йоном Кутелабой.