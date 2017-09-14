Биспинг и Сент-Пьер 4 ноября проведут бой за титул UFC в среднем весе
ТАСС, 14 сентября. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе британец Майкл Биспинг 4 ноября проведет защиту титула в поединке с канадцем Джорджем
Сент-Пьером. Об этом сообщает пресс-служба UFC.
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Изначально бой был запланирован на лето, но был отменен после того, как
Перед главным поединком вечера свои бои проведут российские бойцы. Алексей Олейник встретится с американцем Кертисом Блэйдсом, а Гаджимурад Антигулов — с представителем Молдавии Йоном Кутелабой.
38-летний Биспинг выйдет в октагон впервые с октября 2016 года, когда завоевал титул в бою с с американцем Дэном Хендерсоном. Всего на счету британца 38 боев, в которых он одержал 31 победу. Бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе 36-летний
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