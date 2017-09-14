UFC лишил Джонса титула в полутяжелом весе, чемпионом снова стал Кормье
ТАСС, 14 сентября. Американец Джон Джонс лишился титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе
из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба UFC.
Атлетическая комиссия Калифорнии приняла решение аннулировать результат чемпионского боя между Джонсом и американцем Даниэлем Кормье, который прошел 30 июля. Таким образом, чемпионский пояс вернулся к Кормье.
Джонс 30 июля нокаутировал Кормье в третьем раунде на турнире UFC 214. Однако затем его
Теперь на счету Джонса 22 (9 — нокаутом) победы в боях смешанного стиля при одном поражении. Он второй раз попадается на допинге, в июле 2016 года американец был уличен перед турниром UFC 200. В ноябре Антидопинговое агентство США дисквалифицировало спортсмена на один год.
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