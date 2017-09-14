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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30999694/
14 сентября 2017, 9:26 | Летние: Единоборства | ТАСС

UFC лишил Джонса титула в полутяжелом весе, чемпионом снова стал Кормье

ТАСС, 14 сентября. Американец Джон Джонс лишился титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Атлетическая комиссия Калифорнии приняла решение аннулировать результат чемпионского боя между Джонсом и американцем Даниэлем Кормье, который прошел 30 июля. Таким образом, чемпионский пояс вернулся к Кормье.

Джонс 30 июля нокаутировал Кормье в третьем раунде на турнире UFC 214. Однако затем его допинг-проба, взятая в преддверии боя, дала положительный результат. В среду было объявлено, что допинг-проба «Б» подтвердила наличие в моче спортсмена запрещенного вещества туринабол. 30-летнему Джонсу грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

Теперь на счету Джонса 22 (9 — нокаутом) победы в боях смешанного стиля при одном поражении. Он второй раз попадается на допинге, в июле 2016 года американец был уличен перед турниром UFC 200. В ноябре Антидопинговое агентство США дисквалифицировало спортсмена на один год.
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