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13 сентября 2017, 22:01 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Бой Кормье — Джонс признан несостоявшимся

Атлетическая комиссия штата Калифорния постановила изменить результат титульного поединка между Джоном Джонсом и Даниэлем Кормье, состоявшегося на турнире UFC 214, в котором первый одержал победу нокаутом.

Атлетическая комиссия штата Калифорния постановила изменить результат титульного поединка между Джоном <span class=error>Джонсом</span> и <span class=error>Даниэлем</span> <span class=error>Кормье</span> состоявшегося на турнире UFC 214 в котором первый одержал победу нокаутом. Увеличить
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Решением комиссии этот бой признан несостоявшимся, сообщает MMA Fighting. Такое постановление было принято после того, как вторая допинг-проба Джонса также дала положительный результат. Судьба чемпионского титула всё ещё не решена и не ясно, будет ли пояс возвращён Кормье или окажется вакантным.

В августе этого года выяснилось, что допинг-проба Джонса дала положительный результат на запрещённый препарат Туринабол.
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Допинг-проба «Б» бойца UFC Джонса оказалась положительной

Допинг-проба «Б» бойца UFC Джонса оказалась положительной

ТАСС, 13 сентября. Допинг-проба «Б» американского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джона Джонса дала положительный результат на туринабол. Об этом сообщает портал MMA Junkie со ссылкой на вице- президента UFC Джеффа Новицки.
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