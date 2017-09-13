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Решением комиссии этот бой признан несостоявшимся, сообщает MMA Fighting. Такое постановление было принято после того, как вторая допинг-проба Джонса также дала положительный результат. Судьба чемпионского титула всё ещё не решена и не ясно, будет ли пояс возвращён Кормье или окажется вакантным.