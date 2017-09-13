Бой Кормье — Джонс признан несостоявшимся
Атлетическая комиссия штата Калифорния постановила изменить результат титульного поединка между Джоном Джонсом и Даниэлем Кормье, состоявшегося на турнире UFC 214, в котором первый одержал победу нокаутом.
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Решением комиссии этот бой признан несостоявшимся, сообщает MMA Fighting. Такое постановление было принято после того, как вторая
В августе этого года выяснилось, что
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