Бразилец пообещал отправить Александра Емельяненко из «клетки» в больницу

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В рамках бойцовского шоу спустя 3,5 года в большой спорт возвращается россиянин Александр Емельяненко. Его соперником станет бразилец Джеронимо дос Сантос.

В преддверии поединка Емельяненко заявил, что оппонент у него непростой, но он нацелен только на победу.

На данный момент россиянин продолжает подготовку к дебюту в чеченской организации. Он набрал хорошую физическую форму, сбросил лишние килограммы, нарастил мышечную массу.

«Внимание зрителей, я думаю, будет повышенное, — рассказывает Александр. — Не только россияне ждут этот бой, но и фанаты ММА во всем мире. Очень много людей ждут моего возвращения в “клетку”. Турнир WFCA 42 будет очень хорошим, будет проходить на хорошем стадионе. Карта бойцов приличная. Против бразильцев я очень давно выступаю. Они сильные и терпеливые спортсмены, выносливые и хорошо борются. Дос Сантос — большой соперник. Он едет в Россию для того, чтобы победить меня. Думаю, у нас будет очень хороший бой. Хочу пожелать ему удачи, хорошо выступить в Москве. Чтобы он без травм проиграл мне этот бой».

«Я тренируюсь в лучшем зале Бразилии, — говорит Джеронимо дос Сантос по прозвищу Мондрагон. — Мой оппоненнт — отличный ударник, также, как и я. Несомненно, это будет лучший бой вечера. Это будет настоящая война. В прошлом поединке я дрался с Сергеем Харитоновым. Это был хороший бой. Побеждал его, забрал спину и контролировал в партере. Однако, я допустил ошибку — отдал свою травмированную ногу. Он воспользовался и мне пришлось сдаться. Сейчас я чувствую себя лучше. Подхожу к поединку без травм и готов побеждать. У меня большие ожидания от возвращения в лигу WFCA. Я проиграл в титульном поединке Зелимхану Умиеву, но пояс организации очень мне нужен. Совсем скоро он будет у меня. Александр, один из нас прямиком из “клетки” отправится в больницу. И это будешь ты. Нас ждет война».

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