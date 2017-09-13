Допинг-проба «Б» бойца UFC Джонса оказалась положительной
ТАСС, 13 сентября.
Допинг-проба «Б» американского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джона Джонса дала положительный результат на туринабол. Об этом сообщает портал MMA Junkie со ссылкой на вице- президента UFC Джеффа Новицки.
Проба, давшая положительный результат, была сдана 28 июля, в преддверии боя против соотечественника Даниэля Кормье за чемпионский пояс. Поединок, который прошел 30 июля, завершился победой Джонса нокаутом в третьем раунде.
Теперь 30-летнему Джонсу грозит дисквалификация сроком до четырех лет, кроме того, он должен быть лишен титула UFC в полутяжелом весе.
На счету Джонса 23 (10 — нокаутом) победы в боях смешанного стиля при одном поражении. Он второй раз попадается на допинге, в июле 2016 года американец был уличен перед турниром UFC 200. В ноябре Антидопинговое агентство США дисквалифицировало спортсмена на один год.
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