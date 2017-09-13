Допинг-проба «Б» бойца UFC Джонса оказалась положительной

Проба, давшая положительный результат, была сдана 28 июля, в преддверии боя против соотечественника Даниэля Кормье за чемпионский пояс. Поединок, который прошел 30 июля, завершился победой Джонса нокаутом в третьем раунде.

Теперь 30-летнему Джонсу грозит дисквалификация сроком до четырех лет, кроме того, он должен быть лишен титула UFC в полутяжелом весе.

На счету Джонса 23 (10 — нокаутом) победы в боях смешанного стиля при одном поражении. Он второй раз попадается на допинге, в июле 2016 года американец был уличен перед турниром UFC 200. В ноябре Антидопинговое агентство США дисквалифицировало спортсмена на один год.