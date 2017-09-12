Бразильский боец, укусивший соперника на турнире в Махачкале, дисквалифицирован на полгода
МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бразильский боец смешанного стиля Диего Брандао, укусивший россиянина Ахмеда Алиева во время поединка в Махачкале, дисквалифицирован на полгода и оштрафован на 30% гонорара. Об этом ТАСС сообщил президент компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.
«Он дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 30% гонорара», — сказал Гаджиев.
Брандао во втором раунде поединка, который прошел 4 сентября, в знак протеста против поведения болельщиков и судейства покинул клетку (октагон) и отказался продолжать бой. Победу в поединке присудили Алиеву
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