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12 сентября 2017, 20:43 | Летние: Единоборства | ТАСС

Бразильский боец, укусивший соперника на турнире в Махачкале, дисквалифицирован на полгода

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бразильский боец смешанного стиля Диего Брандао, укусивший россиянина Ахмеда Алиева во время поединка в Махачкале, дисквалифицирован на полгода и оштрафован на 30% гонорара. Об этом ТАСС сообщил президент компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Он дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 30% гонорара», — сказал Гаджиев.

Брандао во втором раунде поединка, который прошел 4 сентября, в знак протеста против поведения болельщиков и судейства покинул клетку (октагон) и отказался продолжать бой. Победу в поединке присудили Алиеву из-за нежелания продолжать бой его соперником. Гаджиев позднее заявил ТАСС, что Брандао укусил соперника за ухо во время поединка, а сам бразилец предложил провести реванш.
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