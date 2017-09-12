Бразильский боец, укусивший соперника на турнире в Махачкале, дисквалифицирован на полгода

«Он дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 30% гонорара», — сказал Гаджиев.

Брандао во втором раунде поединка, который прошел 4 сентября, в знак протеста против поведения болельщиков и судейства покинул клетку (октагон) и отказался продолжать бой. Победу в поединке присудили Алиеву из-за нежелания продолжать бой его соперником. Гаджиев позднее заявил ТАСС, что Брандао укусил соперника за ухо во время поединка, а сам бразилец предложил провести реванш.