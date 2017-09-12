Албагачиев сразится с Хисамутдиновым на турнире M-1 Challenge 83

Чемпион Азии по панкратиону Алик Албагачиев (3−0), представляющий Республику Ингушетия, сразится с двукратным чемпионом Республики Татарстан по смешанным боевым единоборствам Русланом Хисамутдиновым (4−3).

«Вряд ли этот поединок продлится всё отведённое время, поскольку оба соперника являются мастерами досрочных побед. Для Алика Албагачиева большой мотивацией является его победный стрик и отсутствие поражений, а за Руслана Хисамутдинова соберётся болеть полный зрительный зал. Это будет яркий и зрелищный бой, который станет достойным украшением турнира», — отмечается в пресс-релизе организаторов боя.