Европейская федерация тхэквондо приняла решение о переносе чемпионата Европы-2017 из Беларуси в другую страну
По причине непредвиденных обстоятельств Европейская федерация тхэквондо приняла решение о переносе чемпионата Европы-2017 из Беларуси, который был доверен нашей столице минувшим летом.
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Официальный сайт ЕФТ подчеркивает, что соревнования не будут отменены и что уже ищет альтернативную
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