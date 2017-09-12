Европейская федерация тхэквондо приняла решение о переносе чемпионата Европы-2017 из Беларуси в другую страну

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Официальный сайт ЕФТ подчеркивает, что соревнования не будут отменены и что уже ищет альтернативную страну-хозяйку для организации форума, чтобы провести его до окончания 2017 года.