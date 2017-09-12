Макгрегор пошалил на $95 тысяч

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По информации The Blast, инцидент произошел 17 августа 2016 года на пресс-конференции перед турниром UFC 202. Между Макгрегором и американцем Нейтом Диасом завязалась словесная перепалка, по итогам которой началась «перестрелка» бутылками с водой. Когда у ирландца закончилась пластиковая тара в ход пошли банки с энергетическими напитками.

Именно одна из таких банок и попала в пострадавшего.

Как заявил Уильям Пегг, работавший в тот вечер охранником, один из снарядов попал ему в левое плечо. На лечение от последствий удара Пеггу пришлось потратить $5 тыс.

Помимо покрытия расходов за медицинские услуги, охранник требует от Макгрегора еще $90 тыс за нанесенный моральный ущерб. Сумма вышла символическая. В бою против Диаса Конор получил 166 ударов и выиграл раздельным решением судей. За поединок ирландец заработал $15 млн. Воспользовавшись арифметикой, Пегг рассчитал, что один удар принес звездному бойцу чуть больше $90 тыс., поэтому именно столько и должен стоить бросок банкой в спину.

Нужно отметить, что за перепалку оба бойца уже получали наказание. Макгрегору выписали штраф на $25 тыс. и назначили 25 часов общественных работ, а Диасу — $15 тыс. и 15 часов.

Поединок в рамках турнира UFC 202 стал для бойцов вторым. Первый бой Макгрегор проиграл после удачно проведенного Диасом удушающего приема. До этого ирландец не знал, что такое поражение.

Реванш состоялся через полгода. Первый раунд поединка остался за Макгрегором.

Ирландец не лез активно в атаку и, в конечном счете, провел 36 точных ударов против 23 у Диаса.

В качестве «бонуса» Диас получил рассечение на носу.

Вторую пятиминутку ирландец начал так же хорошо, как и первую. Лишь в конце раунда Диас начал более активно вести бой, что и вылилось в большое количество попаданий.

Третий раунд бойцы провели в умеренном темпе, было заметно, что оба подустали.

Диас этот отрезок выиграл — 58 ударов против 24.

В оставшейся части поединка Диас продемонстрировал превосходство в выносливости над Макгрегором. Ирландец прилично устал и старался не рисковать. В пятом раунде Конор очень много убегал от соперника по октагону.

После боя судьи вынесли свой вердикт: 48−47, 47−47, 48−47 в пользу Конора Макгрегора.

По статистике бой был равный, что подтверждается статистикой значимых ударов. Макгрегор: 286 (всего) — 164 (точные) — 58 (процент попадания); Диас: 343 (всего) — 166 (точные) — 48 (процент попадания).

Если брать общую статистику ударов, то тут преимущество Диаса вышло довольно заметным. Макгрегор: 322 (всего) — 197 (точные) — 62 (процент попадания); Диас: 435 (всего) — 252 (точные) — 58 (процент попадания).

«Я подошел к этому бою в более плохой форме, чем в прошлый раз, я не мог тренироваться, я был травмирован. Я не оправдываюсь, но он не смог меня побить. Я хочу третий бой. Я дал ему второй бой сразу же, уже на второй день, так что я готов снова устроить это. Хорошая работа, Конор, но мы устроим третий бой. Настоящий», — сказал Диас после боя.

«Сюрприз — сюрприз. Король вернулся, — начал свою речь Макгрегор. — Это был невероятный бой, он невероятный боец, который заставил меня полностью выложиться. Как говорил мой тренер: мы или выигрываем, или учимся. И я многому научился в последнем бою.

Все, что я знаю, — это то, что у нас 1−1. Время перегруппироваться. Теперь мы сделаем это в 155 фунтах. Я поднялся в 175 фунтов, победил более крупного парня и показал свое превосходство. Теперь, если вы хотите трилогию, принимайте мои условия. Спускайся в 155 фунтов, давай устроим это, — заявил Макгрегор.

После реванша над Диасом Макгрегор больше не появлялся в октагоне. Однако с единоборствами он не закончил. 26 августа ирландец провел боксерский поединок против американца Флойда Мейвезера, в котором он проиграл техническим нокаутом в десятом раунде. Несмотря на поражение, боец UFC не был расстроен. Еще бы, за этот поединок Конор заработал, по меньшей мере, с учетом рекламных поступлений $80 млн.