Макгрегор получит больше $ 130 тыс. за встречу с болельщиками в Глазго
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заработает £ 100 000 ($ 131 679) за одну встречу с поклонниками в Глазго (Шотландия).
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Фанатам придётся раскошелиться на £1100 фунтов ($ 1 448) за возможность приблизиться к звёздному бойцу. Встреча запланирована на 29 сентября в павильоне SEC Armadillo, сообщает The Sun.
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«Сейчас нет более громкого имени, и он пользуется спросом во всём мире, но, по правде говоря, он очень хотел приехать в Шотландию. Он любит своих шотландских поклонников и хотел лично поблагодарить их за поддержку. Это было согласовано в принципе до начала переговоров», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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