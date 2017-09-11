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11 сентября 2017, 13:13 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Юниоры из Кокшетау завоевали «серебро» чемпионата мира по рукопашному бою в Румынии

Два спортсмена из Кокшетау стали серебряными призерами на чемпионате мира по рукопашному бою среди юниоров в Румынии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

Первенство мира проходит в румынском городе Меджидия, где принимают участие спортсмены из 10 стран. В состав сборной команды Казахстана вошли два спортсмена из Акмолинской области Бектас Исмаил и Олжас Есимбеков. Оба заняли вторые места.

Бектас Исмаил выступал в весовой категории 42 кг. (14−15 лет), Олжас Есимбеков тоже в весе 42 кг. (16−17 лет).

По словам тренера ребят Дархана Касымова, буквально перед этим чемпионатом спортсмены были на учебно-тренировочных сборах, которые проходили в Алматы.

«Это очень хорошо помогло нашим ребятам, они набрались опыта. Поэтому и показали такие результаты на чемпионате мира», — подчеркнул Д. Касымов.

Оба спортсмена занимаются в специализированной детско-юношеской спортивной школа Кокшетау.

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