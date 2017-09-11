Юниоры из Кокшетау завоевали «серебро» чемпионата мира по рукопашному бою в Румынии
Два спортсмена из Кокшетау стали серебряными призерами на чемпионате мира по рукопашному бою среди юниоров в Румынии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.
Первенство мира проходит в румынском городе Меджидия, где принимают участие спортсмены из 10 стран. В состав сборной команды Казахстана вошли два спортсмена из Акмолинской области Бектас Исмаил и Олжас Есимбеков. Оба заняли вторые места.
Бектас Исмаил выступал в весовой категории 42 кг. (14−15 лет), Олжас Есимбеков тоже в весе 42 кг. (16−17 лет).
По словам тренера ребят Дархана Касымова, буквально перед этим чемпионатом спортсмены были на
«Это очень хорошо помогло нашим ребятам, они набрались опыта. Поэтому и показали такие результаты на чемпионате мира», — подчеркнул Д. Касымов.
Оба спортсмена занимаются в специализированной
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter