Юниоры из Кокшетау завоевали «серебро» чемпионата мира по рукопашному бою в Румынии

Первенство мира проходит в румынском городе Меджидия, где принимают участие спортсмены из 10 стран. В состав сборной команды Казахстана вошли два спортсмена из Акмолинской области Бектас Исмаил и Олжас Есимбеков. Оба заняли вторые места.

Бектас Исмаил выступал в весовой категории 42 кг. (14−15 лет), Олжас Есимбеков тоже в весе 42 кг. (16−17 лет).

По словам тренера ребят Дархана Касымова, буквально перед этим чемпионатом спортсмены были на учебно-тренировочных сборах, которые проходили в Алматы.

«Это очень хорошо помогло нашим ребятам, они набрались опыта. Поэтому и показали такие результаты на чемпионате мира», — подчеркнул Д. Касымов.