Напомним, накануне Оспанов проиграл Силве в рамках вечера ММА Absolute Championship Berkut 69 в Алматы. Это поражение стало для Армана первым в карьере.



— Куат, что Вы думаете о поединке Армана Оспанова против бразильца Тьяго Луиса Бонифасио Силвы? Что помешало казахстанцу победить?

— Очень хороший бой. Главный поединок вечера, трибуны были заполнены, поддержка бешенная. Все было на высшем уровне. Что касается самого боя, я даже не знаю, что помешало победить нашему бойцу. На бумаге Арман был явным фаворитом, на подготовку к этому поединку было достаточно времени. Перед боем Арман сказал, что готов на 100%. Я на миллион процентов был уверен в его победе, так как соперника объявили за две недели до боя. Если бы перед поединком кто-нибудь сказал бы мне, что победит бразилец, я бы плюнул ему в лицо. Но случилось то, что случилось, и мы все в шоке от этого. Мне кажется, Арману не хватило психологического настроя и правильной тактики.

Выступать перед народом, многотысячной толпой непросто. Иногда бойцы не справляются с этим давлением, и некоторые ломаются. Это большая ответственность. Арману, как только он увидел, что бразилец идет вперед, работает первым номером, нужно было изматывать соперника первые два раунда и в третьем уже не спеша закончить бой. Вместо этого он поддался шуму толпы и истратил всю энергию в первом раунде. Было видно, что на второй раунд Оспанов уже выходил пустым.



Еще раз хочу подчеркнуть, что никто не ожидал подобного исхода боя. Арман является очень сильным и опытным бойцом. Лично я думал, что Оспанов может проиграть только чемпиону АСВ — и только по очкам. Если взглянуть на рейтинг АСВ, то Арману могли бы дать бой только бойцы, представленные в первой тройке, остальных Оспанов пройдет с легкостью. Но случилось то, что случилось, и это тоже опыт. Это спорт — там, где есть победы, есть и поражения. Поэтому надо всегда идти вперед, держать голову выше, и все большие победы еще впереди.



— После поединка Вы сказали о том, что желаете отомстить за своего соотечественника. Бой против бразильца Тьяго Луиса Бонифасио Силвы Вам сейчас интересен?

— Знаете, до этого мне предлагали бой в Казахстане местные организаторы, мы вели переговоры и, если быть честным, меня это не особо заинтересовало. Но после того, что я увидел, я просто не мог молчать и сразу сказал: «Давайте сделаем это!». Потому что бразилец, неизвестно откуда, не может просто прийти и побить, по их мнению, лучшего нашего бойца — и спокойно уехать домой. Мы — казахи, и для нас честь дороже выгоды. Поэтому мы должны победить в этом бою. Для меня это легкий бой. Просто поставьте его передо мной — и увидите, что я с ним сделаю.



— Когда и где мог бы пройти этот бой?

— Планируется проведение турнира по смешанным единоборствам в Алматы. Насколько я знаю, — ближе к Новому году. Это идеальное время для того, чтобы организовать поединок.