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11 сентября 2017, 11:08 | Летние: Единоборства | РИА "Воронеж"

Воронежская спортсменка завоевала «серебро» на международном турнире по джиу-джитсу

Воронежская спортсменка Вероника Коренюгина заняла второе место на международном турнире по джиу-джитсу в воскресенье, 11 сентября.

Девушка завоевала «серебро» в абсолютной весовой категории, сообщили в группе Voronezh Fight Team в соцсети. Воспитанница клуба Voronezh Fight Team также завоевала «золото» в весовой категории свыше 71 кг. Турнир Moscow Internathional Open 2017 состоялся в Москве.

Вероника Коренюгина стала бронзовым призером на чемпионате Европы по грепплингу в начале мая. Спортсменка победила двух соперниц из Франции и Италии.
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