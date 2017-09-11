Воронежская спортсменка завоевала «серебро» на международном турнире по джиу-джитсу

Девушка завоевала «серебро» в абсолютной весовой категории, сообщили в группе Voronezh Fight Team в соцсети. Воспитанница клуба Voronezh Fight Team также завоевала «золото» в весовой категории свыше 71 кг. Турнир Moscow Internathional Open 2017 состоялся в Москве.

Вероника Коренюгина стала бронзовым призером на чемпионате Европы по грепплингу в начале мая. Спортсменка победила двух соперниц из Франции и Италии.