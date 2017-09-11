Поражение Шевченко, книга о Хабибе и слух о бое Федора. Главное в ММА за неделю

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«Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошлую неделю.

Скандал в Каспийске

4 сентября в Каспийске (Дагестан) состоялся турнир по смешанным единоборствам FNG 73. В трех главных поединках местные бойцы сражались с известными бразильцами.

В полутяжелом весе определился чемпион организации. Фабио Мальдонадо провел удушающий прием и заставил сдаться непобежденного ранее Курбана Омарова. В двух других боях вечера победы одержали россияне. Молодой и перспективный боец Шамиль Амиров раздельным решением судей победил Русимара Пальяреса, а Ахмед Алиев выиграл у Диего Брандао в связи с тем, что бразилец отказался от продолжения схватки (подробнее).

Макгрегор не будет драться в 2017 году

Тренер ирландского бойца Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что его подопечный не выйдет в «клетку» до конца 2017 года.

«Если рассуждать о том, что делать дальше, то я должен сказать, что мы взяли паузу после нескольких довольно утомительных месяцев. Конор улетел на Ибицу, где проходит свадьба его друга. Я уже много раз говорил, что трилогия с Нейтом Диасом — это то, что лично мне хотелось бы видеть. Эта история должна получить продолжение. И хотя Конор является действующим чемпионом UFC, я знаю, что очень скоро должен состояться бой за пояс временного чемпиона между Тони Фергюсоном и Кевином Ли. Буду с вами откровенен — я только недавно узнал о существовании последнего. В действительности довольно опрометчиво надеяться, что Конор проведет еще одно выступление до конца этого года, потому что даже когда наши каникулы закончатся, много времени уйдет на организацию и проведение тренировочного лагеря на высоком уровне. Мне трудно представить, что в 2017-м нас ждет еще один бой. Но зная характер Конора, в эту самую минуту я могу получить от него текстовое сообщение о смене курса. Он непредсказуем, и это одно из качеств, которое делает его завораживающим».

Напомним, Бой Мэйвезер — Макгрегор состоялся 27 августа и завершился победой американского боксера техническим нокаутом в десятом раунде.

В декабре выйдет книга о Хабибе

В декабре 2017 года выйдет книга о жизни Хабиба Нурмагомедова. В книге будет рассказываться о детстве спортсмена, спортивной карьере и о том, как Нурмагомедов начал выступать в промоутерской организации UFC.

Нурмагомедов за свою карьеру в ММА провел 24 поединка и во всех одержал победы. Он выступает в легкой весовой категории. Свой последний поединок Хабиб провел 12 ноября на турнире UFC 205 и победил Майкла Джонсона сабмишеном в третьем раунде. На данный момент россиянин занимает первое место в рейтинге легковесов UFC. Чемпионом промоушена является ирландец Конор Макгрегор.

На турнире UFC в Польше подерутся россияне

Объявлен состав участников турнира UFC Fight Night, который пройдет 21 октября в Гданьске (Польша).

В списке присутствуют российские бойцы ММА Рамазан Эмеев (средний вес), Дмитрий Смоляков (тяжелый вес) и Артем Лобов (полулегкий вес), который представляет Ирландию.

Лобов и Эмеев сразятся с американцами Андре Фили и Тревером Смтом, а Смоляков с поляком Адамом Вечореком.

Федор не будет драться в Японии

Российский тяжеловес Федор Емельяненко не собирается выступать в канун Нового года на турнире Rizin в Японии.

Ранее в интернете появились слухи, что Последний император проведет поединок в промоушене Rizin.

Напомним, что за свою карьеру Емельяненко провел 42 поединка, в которых одержал 36 побед и потерпел пять поражений. Еще один бой носит статус «несостоявшийся».

На данный момент Емельяненко имеет контракт с американской организацией Bellator. Свой последний бой он провел 25 июня и проиграл техническим нокаутом представителю США Мэтту Митриону в первом раунде.

В ближайшее время представители промоушена собираются объявить дату следующего поединка россиянина.

Шевченко вновь проиграла Нуньес

Бразильянка Аманда Нуньес победила представительницу Киргизии Валентину Шевченко в главном поединке турнира UFC 215, который состоялся в Эдмонтоне (Канада).

Бой продлился все отведенное для него время. Раздельным судейским решением победу одержала Нуньес (подробнее).