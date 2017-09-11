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11 сентября 2017, 0:11 | Летние: Единоборства | Lenta.Ru

Макгрегора засудят за швыряние энергетиков

Американец Уильям Пегг, работающий охранником, предъявил судебный иск ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору, который попал в него алюминиевой банкой с энергетическим напитком. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает The Blast.

Американец Уильям <span class=error>Пегг</span> работающий охранником предъявил судебный иск ирландскому бойцу смешанного стиля <span class=error>Конору</span> Макгрегору который попал в него алюминиевой банкой с энергетическим напитком. Об этом в воскресенье 10 сентября сообщает The Blast. Увеличить
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Инцидент произошел 17 августа 2016 года во время конференции перед турниром UFC 202. Американец Нейт Диас, с которым через три дня Макгрегор провел поединок, швырнул в ирландца бутылку с водой, в ответ на это Макгрегор собрал находящиеся на столе банки с энергетиком и начал кидаться ими в Диаса и в его команду.

Одна из банок попала в голову охраннику. На лечение ему пришлось потратить пять тысяч долларов. Помимо этого, он требует с Макгрегора еще 90 тысяч долларов.

В бою, прошедшем в полусредней весовой категории, Макгрегор победил Диаса. По их итогам два из трех судей отдали победу ирландцу, один зафиксировал ничью.

По сообщениям СМИ, гонорар Макгрегора за этот бой составил рекордные 3 миллиона долларов, Диас заработал на миллион меньше.
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