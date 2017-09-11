Макгрегора засудят за швыряние энергетиков

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Инцидент произошел 17 августа 2016 года во время конференции перед турниром UFC 202. Американец Нейт Диас, с которым через три дня Макгрегор провел поединок, швырнул в ирландца бутылку с водой, в ответ на это Макгрегор собрал находящиеся на столе банки с энергетиком и начал кидаться ими в Диаса и в его команду.

Одна из банок попала в голову охраннику. На лечение ему пришлось потратить пять тысяч долларов. Помимо этого, он требует с Макгрегора еще 90 тысяч долларов.

В бою, прошедшем в полусредней весовой категории, Макгрегор победил Диаса. По их итогам два из трех судей отдали победу ирландцу, один зафиксировал ничью.

По сообщениям СМИ, гонорар Макгрегора за этот бой составил рекордные 3 миллиона долларов, Диас заработал на миллион меньше.