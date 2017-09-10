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10 сентября 2017, 23:10 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Дус Анжус бросил вызов чемпиону UFC в полусреднем весе Вудли

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дус Анжус бросил вызов чемпиону полусредней категории Тайрону Вудли.

«Я бывший чемпион в лёгком весе и хочу стать чемпионом двух дивизионов. Знаю, что у Вудли травма, но и мне надо немного отдохнуть. Три месяца назад я дрался в Сингапуре и только что провёл бой. Я готовился к бою с Вудли, но его взял Майя. Моя цель — драться за титул», — приводит слова дус Анжуса MMA Junkie.

Накануне дус Анжус провёл бой с Нилом Мэгни на турнире UFC 215 и победил удушающим приёмом в первом раунде.
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