Дус Анжус бросил вызов чемпиону UFC в полусреднем весе Вудли
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дус Анжус бросил вызов чемпиону полусредней категории Тайрону Вудли.
«Я бывший чемпион в лёгком весе и хочу стать чемпионом двух дивизионов. Знаю, что у Вудли травма, но и мне надо немного отдохнуть. Три месяца назад я дрался в Сингапуре и только что провёл бой. Я готовился к бою с Вудли, но его взял Майя. Моя цель — драться за титул», — приводит слова дус Анжуса MMA Junkie.
Накануне дус Анжус провёл бой с Нилом Мэгни на турнире UFC 215 и победил удушающим приёмом в первом раунде.
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