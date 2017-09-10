Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30960298/
10 сентября 2017, 22:56 | Летние: Единоборства | ТАСС

Сахалинцы выиграли командный зачет Всероссийских игр боевых искусств в кендо

ТАСС, 10 сентября. Сборная Сахалинской области стала победителем командного зачета в кендо на Всероссийских юношеских играх боевых искусств, проходящих в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза боевых искусств.

Сахалинцы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Второе место заняла сборная Калмыкии (0−2−2). Третьей стала команда Краснодарского края (0−0−1).

Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали 4 сентября. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ВТФ), кендо, джиу- джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас- рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Российские бойцы Тухугов и Магомедов могут в конце года вернуться в ММА

Российские бойцы Тухугов и Магомедов могут в конце года вернуться в ММА

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские бойцы смешанного стиля Зубайра Тухугов и Руслан Магомедов могут до конца года провести поединки. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Ризван Магомедов.
Еще 7 новостей  Все новости

Фрум стал победителем веломногодневки "Вуэльта Испании", Закарин - третий

Третьи по тарелочкам: сборная России завоевала восемь медалей на ЧМ по стендовой стрельбе

"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" в матче девятого тура РФПЛ

Горшков: российские фигуристы плодотворно поработали на прокатах сборной в Сочи