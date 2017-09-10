Сахалинцы выиграли командный зачет Всероссийских игр боевых искусств в кендо
ТАСС, 10 сентября. Сборная Сахалинской области стала победителем командного зачета в кендо на Всероссийских юношеских играх боевых искусств, проходящих в Анапе. Об этом сообщает
пресс-служба Российского союза боевых искусств.
Сахалинцы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Второе место заняла сборная Калмыкии (0−2−2). Третьей стала команда Краснодарского края (0−0−1).
Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали 4 сентября. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой,
Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.
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