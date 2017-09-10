Нурмагомедов: Если победит Ли — дерёмся 2 декабря, если Фергюсон — 30-го
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о датах потенциальных боёв с Тони Фергюссоном и Кевином Ли.
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«Мне сказали так: «Если Ли выиграет и у него не будет травм, тогда мы дерёмся с ним 2 декабря в Детройте. А если выиграет Тони Фергюсон, тогда мы дерёмся 30 декабря.
Будем просто ждать боя. И через пару дней они дадут ответ. Не знаю, можно ли им верить. Очень сильно хочу, чтобы Тони выиграл. Потому что мы должны закончить то, что начали. Кевин Ли — неплохой боец, но 60−70% на то, что Тони должен его пройти, — заявил Нурмагомедов в интервью
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