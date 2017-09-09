Федор Емельяненко в ближайшее время объявит о следующем поединке

«Сегодня в интернете появилась ложная информация о том, что Федор Емельяненко проведет бой в новогоднюю ночь в японском промоушене Rizin. Это слухи. Следующий поединок Федор проведет в рамках действующего контракта с Bellator, о чем будет объявлено в ближайшее время в официальных источниках», — сказала Куклина.

Как ранее сообщал ТАСС, 40-летний Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединке.

Емельяненко в своем последнем поединке проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. На его счету 36 побед и пять поражений.