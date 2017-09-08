Лучшие бойцы ММА сразятся на турнире «Alash Pride» в Алматы

Два главных файтера Арман Оспанов и Тьяго Луис Силва, а также другие участники предстоящего боя прошли процедуру взвешивания и дуэль взглядов.



Арман Оспанов является лучшим файтером Казахстана, бойцом «Alash Pride FC» в профессиональных смешанных единоборствах. За свою карьеру он провел восемь боев и во всех одержал уверенные победы. Его соперник Тьяго Луис Силва (12−5) имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу и является чемпионом мира организации «Shooto Brasil».

Во время дуэли взглядов оба противника чувствовали свою уверенность и были сдержаны. Ранее Арман Оспанов рассказал, что это будет захватывающий бой.



«Это один из грандиозных турниров, так как он проходит в преддверии празднования 1001-летия Алматы. С моим соперником еще не было тесного общения, но как и обычно, я изучал его технику, смотрел его бои, могу сказать, что бой будет захватывающим», — сказал Арман Оспанов.



В самом масштабном ММА турнире сразятся знаменитые файтеры таких стран как Казахстан, Россия, США, Бразилия, Литва, Румыния и Таджикистан. Бойцы так же прошли процедуру взвешивания, по итогам которого только один участник получил желтую карточку еще до боя, превысив положенный вес.



Казахстан будут представлять бойцы «Alash Pride FC»: Асылжан Бакытжанулы, Евгений Егембердиев, Асу Алмабаев, Каршыга Даутбек, Бахтияр Несипбек, а также Игорь Свирид..



Отметим, «Alash Pride — АСВ» — громкий турнир по ММА этой осени. Организаторами выступила промоутерская компания «ALASH PRIDE» совместно с промоушеном «АСВ» при поддержке акимата г. Алматы.