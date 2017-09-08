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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30945523/
8 сентября 2017, 19:37 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Лучшие бойцы ММА сразятся на турнире «Alash Pride» в Алматы

В Алматы состоялось взвешивание участников самого масштабного ММА турнира в истории страны — «Alash Pride — АСВ», в котором главные файтеры вечера: казахстанец Арман «СУНКАР» Оспанов и бразилец Тьяго «MANCHINHA» Луис Сильва покажут зрелищный бой, передает корреспондент BNews.kz.

Два главных файтера Арман Оспанов и Тьяго Луис Силва, а также другие участники предстоящего боя прошли процедуру взвешивания и дуэль взглядов.

Арман Оспанов является лучшим файтером Казахстана, бойцом «Alash Pride FC» в профессиональных смешанных единоборствах. За свою карьеру он провел восемь боев и во всех одержал уверенные победы. Его соперник Тьяго Луис Силва (12−5) имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу и является чемпионом мира организации «Shooto Brasil».

Во время дуэли взглядов оба противника чувствовали свою уверенность и были сдержаны. Ранее Арман Оспанов рассказал, что это будет захватывающий бой.

«Это один из грандиозных турниров, так как он проходит в преддверии празднования 1001-летия Алматы. С моим соперником еще не было тесного общения, но как и обычно, я изучал его технику, смотрел его бои, могу сказать, что бой будет захватывающим», — сказал Арман Оспанов.

В самом масштабном ММА турнире сразятся знаменитые файтеры таких стран как Казахстан, Россия, США, Бразилия, Литва, Румыния и Таджикистан. Бойцы так же прошли процедуру взвешивания, по итогам которого только один участник получил желтую карточку еще до боя, превысив положенный вес.

Казахстан будут представлять бойцы «Alash Pride FC»: Асылжан Бакытжанулы, Евгений Егембердиев, Асу Алмабаев, Каршыга Даутбек, Бахтияр Несипбек, а также Игорь Свирид..

Отметим, «Alash Pride — АСВ» — громкий турнир по ММА этой осени. Организаторами выступила промоутерская компания «ALASH PRIDE» совместно с промоушеном «АСВ» при поддержке акимата г. Алматы.

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