Российские бойцы Тухугов и Магомедов могут в конце года вернуться в ММА
МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские бойцы смешанного стиля Зубайра Тухугов и Руслан Магомедов могут до конца года провести поединки. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Ризван Магомедов.
«15 сентября в арбитражном суде в США будут слушания по их делам. Надеюсь, что они вернутся в октагон [клетку] к концу года», — сказал Магомедов.
Тухугов и Магомедов приостановили выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) после того, как в их
В активе Тухугова 18 побед и четыре поражения в ММА. Последний бой он провел в мае прошлого года.
На счету Магомедова 14 побед и одно поражение. Он последний раз выходил в клетку в октябре 2015 года.
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