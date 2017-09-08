Взвешивание UFC 215: Шевченко оказалась легче Нуньес
9 сентября в Эдмонтоне состоится турнир UFC 215, главным событием которого станет титульная встреча между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко.
В преддверии турнира, его участники прошли церемонию взвешивания.
По её результатам, Нуньес перевесила соперницу. Весы под ней показали 61,235 кг, в то время как Шевченко потянула на 60,554 кг. Возглавить турнир UFC 215 должна была встреча между Деметриусом Джонсоном и Рэем Боргом, однако
UFC 215. Взвешивание.
Основной кард.
Аманда Нуньес (135 фунтов) — Валентина Шевченко (133,5 фунтов)
Нейл Мэгни — Рафаэль дос Аньос (170)
Илир Латифи (205,5) — Тайсон Педро
Джереми Стефенс (146) — Гилберт Менендес (146)
Генри Сехудо (125,5) — Уилсон Рейс (125).
Предварительные бои.
Сара Макменн (135,5) — Кейтлин Вийера (136)
Сара Морас (135) — Эшли Эванс Смит (135,5)
Гэвин Такер (145,5) — Рик Глэнн (145,5)
Мич Кларк (155,5) — Алекс Уайт (155,5).
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