Взвешивание UFC 215: Шевченко оказалась легче Нуньес

В преддверии турнира, его участники прошли церемонию взвешивания.

По её результатам, Нуньес перевесила соперницу. Весы под ней показали 61,235 кг, в то время как Шевченко потянула на 60,554 кг. Возглавить турнир UFC 215 должна была встреча между Деметриусом Джонсоном и Рэем Боргом, однако из-за болезни последнего бой был отменён.

UFC 215. Взвешивание.

Основной кард.

Аманда Нуньес (135 фунтов) — Валентина Шевченко (133,5 фунтов)

Нейл Мэгни — Рафаэль дос Аньос (170)

Илир Латифи (205,5) — Тайсон Педро

Джереми Стефенс (146) — Гилберт Менендес (146)

Генри Сехудо (125,5) — Уилсон Рейс (125).

Предварительные бои.

Сара Макменн (135,5) — Кейтлин Вийера (136)

Сара Морас (135) — Эшли Эванс Смит (135,5)

Гэвин Такер (145,5) — Рик Глэнн (145,5)

Мич Кларк (155,5) — Алекс Уайт (155,5).