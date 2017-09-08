Главный поединок турнира UFC 215 между Джонсоном и Боргом отменён

Его главным событием должен был стать поединок за титул чемпиона организации в наилегчайшем весе между обладателем пояса Деметриусом Джонсоном и Рэем Боргом.

Как сообщает MMA Fighting, эта встреча будет отменена, в связи с болезнью Борга, который подхватил вирусную инфекцию. Таким образом, Джонсон потерял возможность установить новый рекорд UFC по количеству проведённых защит титула.

Главным же событием турнира UFC 215 теперь станет встреча между Валентиной Шевченко и Амандой Нуньес.