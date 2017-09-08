Трое российских бойцов выступят на турнире UFC в Гданьске

Соперником Артема Лобова станет американец Андре Фили, Рамазана Эмеева — Тревор Смит из США, а Дмитрий Смоляков встретится с поляком Адамом Вечореком.

Лобов является партнером по команде чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора. Для Эмеева поединок против Смита станет дебютным в UFC.