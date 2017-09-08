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8 сентября 2017, 12:48 | Летние: Единоборства | ТАСС

Трое российских бойцов выступят на турнире UFC в Гданьске

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Три россиянина проведут поединки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 21 октября в польском городе Гданьск. Об этом говорится в пресс-релизе UFC, который оказался в распоряжении ТАСС.

Соперником Артема Лобова станет американец Андре Фили, Рамазана Эмеева — Тревор Смит из США, а Дмитрий Смоляков встретится с поляком Адамом Вечореком.

Лобов является партнером по команде чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора. Для Эмеева поединок против Смита станет дебютным в UFC.
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