Бразильский боец, укусивший соперника на турнире в Махачкале, предложил провести реванш

Брандао во втором раунде поединка в знак протеста против поведения болельщиков и судейства покинул клетку (октагон) и отказался продолжать бой. Победу в поединке присудили Алиеву в виду нежелания продолжать бой его соперником. Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил ТАСС, что Брандао укусил соперника за ухо во время боя и будет наказан за неспортивное поведение.

«За 1 минуту 9 секунд до конца раунда я не хотел больше бороться, потому что я не чувствовал, что рефери контролировал бой, люди начали бросать бутылки и мусор в клетку, — приводятся в релизе слова Брандао. — Вот тогда я пошел к двери. Мне не открыли и я решил выпрыгнуть из клетки, чтобы защитить себя от бутылок, я не знал, откуда они летели. После того, как я спрыгнул вниз, мои угловые начали бороться с людьми, которые кидали бутылки, а я пошел обратно в клетку, потому что бой был закончен, и меня попросили вернуться».

При этом, бразилец отметил, что именно он был лидером в поединке и должен был одержать победу.