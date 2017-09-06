Канунников: Я пришёл в М-1, чтобы стать чемпионом
Российский боец Владимир Канунников рассказал о своих целях в лиге M-1, где он дебютирует 23 сентября в Казани поединком с Раулем Тутарули, который пройдёт в рамках турнира M-1 Challenge 83.
«В случае победы над моим следующим оппонентом мне выпадает шанс побороться за титул чемпиона в лёгком весе. Для меня это огромная мотивация. Сейчас это самый важный бой в моей карьере. Давит ли это на меня? Ну немного давит, но я привык справляться с давлением. Для меня даже лучше, когда я чувствую некоторое давление, я выступаю лучше.
Раул Тутараули — боец из Грузии, очень крепкий. Имеет очень много досрочных побед, побед нокаутами и техническими нокаутами. Для меня это хорошее испытание и шанс проявить себя. И я думаю, что мы покажем зрелищный бой.
Я сделаю всё для победы, и я надеюсь, что выиграю и буду оспаривать титул чемпиона, потому что я здесь для того, чтобы выиграть этот пояс», — рассказал Канунников в интервью
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