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6 сентября 2017, 12:01 | Летние: Единоборства | ТАСС

Призер Олимпиады-2016 по борьбе Арутюнян перешел в ММА

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Серебряный призер Олимпийских игр в греко-римской борьбе Мигран Арутюнян перешел в смешанные единоборства (ММА). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Мигран переходит в новую спортивную колею — ММА. В ближайшее время будут новости [о промоушене]», — сказал Магомедов.

28-летний Арутюнян имеет российское и армянское гражданство, является борцом греко-римского стиля и выступал в весовой категории до 66 кг. Он завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де- Жанейро. Также Арутюнян имеет в своем активе серебро Европейских игр 2015 года.
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