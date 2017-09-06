Призер Олимпиады-2016 по борьбе Арутюнян перешел в ММА

«Мигран переходит в новую спортивную колею — ММА. В ближайшее время будут новости [о промоушене]», — сказал Магомедов.

28-летний Арутюнян имеет российское и армянское гражданство, является борцом греко-римского стиля и выступал в весовой категории до 66 кг. Он завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де- Жанейро. Также Арутюнян имеет в своем активе серебро Европейских игр 2015 года.