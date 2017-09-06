Призер Олимпиады-2016 по борьбе Арутюнян перешел в ММА
МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Серебряный призер Олимпийских игр в
греко-римской борьбе Мигран Арутюнян перешел в смешанные единоборства (ММА). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
«Мигран переходит в новую спортивную колею — ММА. В ближайшее время будут новости [о промоушене]», — сказал Магомедов.
28-летний Арутюнян имеет российское и армянское гражданство, является борцом
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