В Астане состоится пятый чемпионат мира по ММА

Соревнования такого высокого уровня привлекают огромное внимание болельщиков со всего мира. Планируется прямая трансляция в эфире национальных телекомпаний Казахстана и международных спортивных телеканалов, включая видеосюжет на европейском телеканале «Euronews».

Организатором турнира выступает Национальная федерация ММА, панкратиона и грепплинга Республики Казахстан.

Предыдущий Чемпионат мира по MMA прошел в ноябре 2016 года в китайском Макао. В турнире приняли участие восходящие звезды смешанных боевых искусств из 23 стран.

В качестве специальных гостей заявлены известные спортсмены:

Федор Емельяненко, легенда мировых смешанных единоборств, Почетный президент Всемирной ассоциации MMA, Президент союза ММА России;.

Серик Сапиев, казахстанский боксёр, олимпийский чемпион 2012 года, обладатель Кубка Вэла Баркера, чемпион мира 2005 и 2007 г.г., Посол Доброй воли ЮНЕСКО по спорту;.

Абдулманап Нурмагомедов, легендарный российский тренер, воспитавший более 25 чемпионов мира по различным видам единоборств, мастер спорта СССР по вольной борьбе, Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо;.

Данияр Елеусинов, казахстанский боксёр, олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира среди любителей 2013 года, двукратный чемпион Азиатских игр 2010 и 2014 г. г. ;.

ММА (Mixed Martial Arts, смешанные единоборства) является одним из самых быстрорастущих видов спорта в мире. Смешанные единоборства динамично развиваются в Китае, Индии и других азиатских странах. В Казахстане смешанные боевые искусства пользуются большой популярностью, которая растет с каждым годом. Перспективы этого вида спорта огромные.

Сегодня сборная Казахстана по ММА считается одним из лидеров в мировых любительских смешанных единоборствах.

Больших спортивных успехов достигли такие казахстанские бойцы, восходящие звезды ММА, как:

Шавкат Рахмонов, чемпион мира и Азии по ММА (WMMAA), двукратный серебряный призер чемпионатов мира, выступающий в одном из ведущих мировых профессиональных ММА-промоушенов «М1 Global»;.

Мурад Абдурахманов, чемпион мира по ММА (WMMAA), бронзовый призер чемпионата мира;.

Сергей Морозов, двукратный серебряный призер чемпионата Азии и чемпионата мира по ММА, выступающий в «M1 Global»;.

Даурен Ермеков, чемпион Азии, двукратный серебряный призер чемпионата мира по ММА, выступающий в одном из ведущих промоушенов Евразии «FightNights Global».