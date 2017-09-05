Бразилец Брандао укусил соперника на турнире в Дагестане и спровоцировал потасовку

На шоу Fight Nights, проходившем в понедельник в Махачкале, Брандао во втором раунде поединка против Алиева, будучи недовольным решением судьи, покинул клетку. В связи с этим ему было присуждено техническое поражение. Во время этого инцидента болельщики бросали в клетку различные предметы, в том числе бутылки.

«Брандао укусил Алиева за ухо, в ответ соперник отреагировал, — сказал Гаджиев. — Думаю, понимая, что он начинает проигрывать, Брандао стал “съезжать” всеми возможными способами». Также Гаджиев отметил, что по отношению к Брандао будут применены санкции.

Брандао запомнился российским болельщикам своим дебютным боем в Fight Nights, который также проходил в Махачкале. Бразилец эффектным болевым приемом победил россиянина Мурада Мачаева. Во время подготовки к поединку у спортсмена возникли проблемы с паспортом, после чего ему пришлось экстренно делать новый документ.