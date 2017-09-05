Право толпы. Дагестанские болельщики унизили бразильского бойца

Арена в Каспийске зашумела, загоготала, заревела — и в клетку полетели бутылки и прочий мусор. Диего Брандао в состоянии где-то между яростью и ужасом ходил по клетке, требовал ее открыть — но затем просто выпрыгнул, ясно давая понять, что бой совершенно точно окончен. Бой, который он должен был выигрывать в первом же раунде. Но Ахмед Алиев раунд пережил, а его грязь и рев трибун стали катализатором, или даже спичкой, поднесенной к кучке динамита в деревянном ящике, на котором было написано «Диего Брандао».

БРАНДАО.

Чтобы понимать это, нужно знать, кто такой Брандао. В основном про бразильца вспоминают первым делом то, что он проиграл Конору Макгрегору. И, как обычно это бывает в боях Конора, без вариантов. Между тем, из всех полулегковесов UFC он был не самым скучным и не самым слабым. И уволен из организации он был в прошлом году, когда последовательно попался сначала на марихуане, а затем был арестован после того, как размахивал пистолетом на улице возле стрип-клуба в Альбукерке, а затем этим же пистолетом двинул кому-то по физиономии.

Контракт с Диего был расторгнут с формулировкой, где было что-то про общую «обеспокоенностью характером обвинений, предъявленных бойцу». Контракт с Fight Nights оказался для него спасением, но — по слухам — Брандао довольно долго то ли не решался его подписывать, то ли просто не мог найти ручку в доме своего друга, где они предположительно распивали пиво или что покрепче.

Это не помешало Брандао в дебюте поймать Мурада Мачаева на яркий болевой, а затем и нокаутировать Венера Галиева. Примерно того же ждали и в его бою с Алиевым. Но с Алиевым в стойке у Брандао не получалось, а в партер соперник отказывался идти. Брандао нервничал, думаю, но не более обычного. Вообще казалось, что динамит отсырел. Но Ахмед несколько раз ударил бразильца головой, и это было как разведенный неподалеку костер, а когда Алиев зарядил серию ударов после команды рефери «стоп» — Брандао вышел из себя окончательно, отшвырнул оппонента ногой, и тут-то и в клетку полетели все те предметы, которые были в руках болельщиков.

Брандао в клетку вернули и людей слегка успокоили — но только чтобы зафиксировать победу Алиева техническим нокаутом.

ПАЛЬЯРЕС.

Возможно, на настроении Брандао сказалось, что другой бразилец, Русимар Пальярес, проиграл Шамилю Амирову — в близком и ровном бою, но ему так и не удалось поймать соперника на прием. Пальярес имел до подписания в Fight Nights едва ли не более скверную репутацию, чем Брандао. Этого бразильца увольняли за чрезмерную любовь к передерживанию болевых приемов. Словно получая свое извращенное удовольствие, он мог не реагировать на команды рефери и продолжать душить соперника или отрывать ему ногу, слушая вскрикивания и гневные окрики из зала.

Как и у соотечественника, у него с Амировым не клеилось, потому что борьбы в партере соперник избегал. Нервы у Пальяреса были покрепче, да и сам Амиров вел бой чуть чище — поэтому зрители досмотрели бой до конца, и там дагестанец уже едва стоял на ногах, когда он слушал решение судей — команда вынуждена была придерживать его, чтобы боец не упал. Когда он придет в себя завтра, и ему расскажут про этот бой — сам Шамиль может и не поверить. Взял только за счет воли и физических ресурсов.

МАЛЬДОНАДО.

В том же шоу в Каспийске мы увидели Фабио Мальдонадо — того самого человека, который занимается боями потому, что ему это доставляет удовольствие — деньги ему приносит бизнес в Бразилии, со спортом никак не связанный. Он стал у нас широко известен после своего боя против Федора Емельяненко. Сказать, что Фабио не проиграл — значит, ничего не сказать. После этого он в скучном бою, который вообще для многих так и остался незамеченным, он проиграл Михаилу Мохнаткину, который сразу решил бежать спиной вперед и даже не подпускать Фабио на дистанцию удара, а если и подпускал — то гасил все в клинче и вообще неплохо защищался.

Затем бразилец съездил в Азербайджан, где ударом по печени нокаутировал местного героя Абдул-хамида Давлятова. Мальдонадо, у которого на боксерском ринге больше боев, чем в ММА, опасен был всегда больше в стойке, чем в борьбе. Но даже у него из 23 побед до этого боя было 3 болевыми приемами — только все до 2008 года. И выводы из всего этого его соперник Курбан Омаров сделал не совсем верные.

В первом раунде ему почти повезло — он чуть не нокаутировал Мальдонадо, правда, запрещенным ударом в область затылка. Фабио отряхнулся и продолжил. Затем большую часть второго раунда Фабио провел на настиле у сетки, пытаясь встать, а Омаров все пробовал провести то ли удар, то ли прием, но бразилец боролся, защищался и вытягивал из соперника силы.

В третьем раунде, когда Мальдонадо выглядел так, будто бой еще даже не начинался, Омаров уже едва дышал. И тут Фабио сделал нечто страшное — просто подошел к сопернику, взял его за шею и больше не отпускал. Борцовские навыки у Фабио всегда были так себе, но он упорный, однажды он победил соперника методом «ТКО — истощение», так записано в sherdog. Силы окончательно покинули Омарова, затем начал покидать и кислород, а затем он сдался.

БОКС VS ММА?