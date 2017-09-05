Право толпы. Дагестанские болельщики унизили бразильского бойца
Публика в Каспийске устроила обструкцию бойцу ММА из Бразилии, который был избит после остановки боя, а Фабио Мальдонадо вызвал на поединок боксера Дениса Лебедева.
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Арена в Каспийске зашумела, загоготала, заревела — и в клетку полетели бутылки и прочий мусор. Диего Брандао в состоянии
БРАНДАО.
Чтобы понимать это, нужно знать, кто такой Брандао. В основном про бразильца вспоминают первым делом то, что он проиграл Конору Макгрегору. И, как обычно это бывает в боях Конора, без вариантов. Между тем, из всех полулегковесов UFC он был не самым скучным и не самым слабым. И уволен из организации он был в прошлом году, когда последовательно попался сначала на марихуане, а затем был арестован после того, как размахивал пистолетом на улице возле
Контракт с Диего был расторгнут с формулировкой, где было
Это не помешало Брандао в дебюте поймать Мурада Мачаева на яркий болевой, а затем и нокаутировать Венера Галиева. Примерно того же ждали и в его бою с Алиевым. Но с Алиевым в стойке у Брандао не получалось, а в партер соперник отказывался идти. Брандао нервничал, думаю, но не более обычного. Вообще казалось, что динамит отсырел. Но Ахмед несколько раз ударил бразильца головой, и это было как разведенный неподалеку костер, а когда Алиев зарядил серию ударов после команды рефери «стоп» — Брандао вышел из себя окончательно, отшвырнул оппонента ногой, и
Брандао в клетку вернули и людей слегка успокоили — но только чтобы зафиксировать победу Алиева техническим нокаутом.
ПАЛЬЯРЕС.
Возможно, на настроении Брандао сказалось, что другой бразилец, Русимар Пальярес, проиграл Шамилю Амирову — в близком и ровном бою, но ему так и не удалось поймать соперника на прием. Пальярес имел до подписания в Fight Nights едва ли не более скверную репутацию, чем Брандао. Этого бразильца увольняли за чрезмерную любовь к передерживанию болевых приемов. Словно получая свое извращенное удовольствие, он мог не реагировать на команды рефери и продолжать душить соперника или отрывать ему ногу, слушая вскрикивания и гневные окрики из зала.
Как и у соотечественника, у него с Амировым не клеилось, потому что борьбы в партере соперник избегал. Нервы у Пальяреса были покрепче, да и сам Амиров вел бой чуть чище — поэтому зрители досмотрели бой до конца, и там дагестанец уже едва стоял на ногах, когда он слушал решение судей — команда вынуждена была придерживать его, чтобы боец не упал. Когда он придет в себя завтра, и ему расскажут про этот бой — сам Шамиль может и не поверить. Взял только за счет воли и физических ресурсов.
МАЛЬДОНАДО.
В том же шоу в Каспийске мы увидели Фабио Мальдонадо — того самого человека, который занимается боями потому, что ему это доставляет удовольствие — деньги ему приносит бизнес в Бразилии, со спортом никак не связанный. Он стал у нас широко известен после своего боя против Федора Емельяненко. Сказать, что Фабио не проиграл — значит, ничего не сказать. После этого он в скучном бою, который вообще для многих так и остался незамеченным, он проиграл Михаилу Мохнаткину, который сразу решил бежать спиной вперед и даже не подпускать Фабио на дистанцию удара, а если и подпускал — то гасил все в клинче и вообще неплохо защищался.
Затем бразилец съездил в Азербайджан, где ударом по печени нокаутировал местного героя
В первом раунде ему почти повезло — он чуть не нокаутировал Мальдонадо, правда, запрещенным ударом в область затылка. Фабио отряхнулся и продолжил. Затем большую часть второго раунда Фабио провел на настиле у сетки, пытаясь встать, а Омаров все пробовал провести то ли удар, то ли прием, но бразилец боролся, защищался и вытягивал из соперника силы.
В третьем раунде, когда Мальдонадо выглядел так, будто бой еще даже не начинался, Омаров уже едва дышал. И тут Фабио сделал нечто страшное — просто подошел к сопернику, взял его за шею и больше не отпускал. Борцовские навыки у Фабио всегда были так себе, но он упорный, однажды он победил соперника методом «ТКО — истощение», так записано в sherdog. Силы окончательно покинули Омарова, затем начал покидать и кислород, а затем он сдался.
БОКС VS ММА?
Фабио, сразу после победы, вызвал на бой суперчемпиона по версии WBA боксера Дениса Лебедева. Денис, уже засобиравшийся в политику, может и принять этот бой. Причем вопрос правил может быть открытым. Мальдонадо, во всяком случае, больше боксер, чем Макгрегор — в профессионалах он провел 25 боев, во всех победил (правда, было это в Бразилии), а Лебедев больше боец ММА, чем Флойд Мэйвезер — в юности он занимался борьбой, и вроде говорят, что неплохо получалось. Зачем это Фабио? Точно не ради денег. И он уже давно не подписывается на те бои, которые не рассчитывает выиграть. Так что, возможно, он видит
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