Арман Оспанов проведет открытую тренировку в Алматы

Напомним, Арман Оспанов будет биться в главном бою 9 сентября против бразильца Тьяго Сильва.

Арман Оспанов в профессиональных смешанных единоборствах провел восемь боев и во всех одержал уверенные победы. Он заслуженный мастер спорта РК по боевому самбо, чемпион мира и СНГ по рукопашному бою, трехкратный чемпион мира по боевому самбо. Его соперник Тьяго Луис Сильва (12−5) имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу и является чемпионом мира организации «Shooto Brasil».

«ALASH PRIDE — АСВ — громкое событие профессиональных смешанных единоборств этой осени. В рамках данного ММА турнира выступят 15 пар бойцов. Это знаменитые файтеры из таких стран как Казахстан, Россия, США, Бразилия, Литва, Румыния и Таджикистан.