Арман Оспанов проведет открытую тренировку в Алматы
7 сентября, в 19:00, на площади «Астана» боец промоутерской компании «ALASH PRIDE FC», лучший файтер Казахстана — Арман «СУНКАР» Оспанов проведет открытую тренировку перед масштабным турниром «ALASH PRIDE -АСВ» которая пройдет 9 сентября, в 18:00 в «ALMATY ARENA».
Напомним, Арман Оспанов будет биться в главном бою 9 сентября против бразильца Тьяго Сильва.
Арман Оспанов в профессиональных смешанных единоборствах провел восемь боев и во всех одержал уверенные победы. Он заслуженный мастер спорта РК по боевому самбо, чемпион мира и СНГ по рукопашному бою, трехкратный чемпион мира по боевому самбо. Его соперник Тьяго Луис Сильва (12−5) имеет черный пояс по бразильскому
«ALASH PRIDE — АСВ — громкое событие профессиональных смешанных единоборств этой осени. В рамках данного ММА турнира выступят 15 пар бойцов. Это знаменитые файтеры из таких стран как Казахстан, Россия, США, Бразилия, Литва, Румыния и Таджикистан.
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