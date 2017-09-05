Воронежский боец выиграл международный турнир среди профессионалов

Воронежский спортсмен Иван Лукин победил на международном турнире среди профессионалов, сообщили в группе городского бойцовского клуба «Оберег» в соцсети. Бой Fight Nights Global состоялся в понедельник, 4 сентября.

Иван Лукин боролся со бойцом из Таджикистана, Солеком Хасановым. Жюри единогласно присудило победу представителю «Оберега». Спортсмены соревновались в весовой категории до 93 кг.

Иван Лукин — многократный победитель и призёр региональных турниров по греплингу и смешанным единоборствам. Спортсмен выиграл открытую лигу Черноземья в 2016 году. Иван Лукин выиграл Fight Riot VIII в 2016 году. Боец также победил на межрегиональном турнире по смешанным единоборствам в 2015 году.