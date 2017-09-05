Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30900598/
5 сентября 2017, 11:39 | Летние: Единоборства | РИА "Воронеж"

Воронежский боец выиграл международный турнир среди профессионалов

Члены жюри единогласно присудили победу Ивану Лукину.

Воронежский спортсмен Иван Лукин победил на международном турнире среди профессионалов, сообщили в группе городского бойцовского клуба «Оберег» в соцсети. Бой Fight Nights Global состоялся в понедельник, 4 сентября.

Иван Лукин боролся со бойцом из Таджикистана, Солеком Хасановым. Жюри единогласно присудило победу представителю «Оберега». Спортсмены соревновались в весовой категории до 93 кг.

Иван Лукин — многократный победитель и призёр региональных турниров по греплингу и смешанным единоборствам. Спортсмен выиграл открытую лигу Черноземья в 2016 году. Иван Лукин выиграл Fight Riot VIII в 2016 году. Боец также победил на межрегиональном турнире по смешанным единоборствам в 2015 году.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
4 сентября

Дубль воронежского «Факела» остался без тренировок

Мать музыканта Юрия Хоя умерла в Воронеже

Гимнастка Ангелина Мельникова призналась в любви к Воронежу