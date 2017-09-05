Экс-соперника Макгрегора закидали бутылками в Дагестане. Что происходит?

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Главный поединок турнира Fight Nights Global 73 в Каспийске завершился скандалом.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Поединок Диего Брандао и Ахмеда Алиева обещал стать главным событием вечера — первый раунд оба бойца провели «в открытую», на хороших скоростях обмениваясь ударами. Бразилец был даже близок к победе, отправив соперника в нокдаун, но не смог развить успех. В концовке второго раунда он оказался в партере после удара по печени. Брандао попытался прижать Алиева к себе, и тут дагестанский боец закричал, что оппонент кусает его за ухо. Судья не прореагировал, и Алиев ударил соперника головой.

Тут уже рефери, видимо, решил остановить бой, но Ахмед продолжил наносить удары по корпусу бразильца. В этот момент у Брандао не выдержали нервы — он ударил соперника ногой в голову, после чего сбежал из клетки в зал. Возвращать дорогого гостя на настил пришлось местной публике — и в буквальном смысле силой. Кто-то из зрителей схватил бразильца двумя руками и затащил обратно.

Но Брандао отказался продолжить бой, и в этот момент из зала в него полетели пластиковые бутылки и прочий мусор.

КТО ТАКОЙ БРАНДАО?

Когда-то карьера Диего в ММА выглядела многообещающе: он выиграл 14-й сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter, подписал контракт с UFC и одержал пять побед в главном промоушене мира. Были и поражения — причем одно из них от самого Конора Макгрегора, нокаутировавшего бразильца в 2014 году.

Но в итоге все испортил непростой характер бойца, родившегося в Форталезе и занимавшегося бразильским джиу-джитсу. В январе 2016 года в его допинг-пробе были найдены следы марихуаны. А уже в апреле Брандао был уволен из UFC после того, как его задержали полицейские за угрозы охранникам клуба и хранение оружия.

Приключения бразильца в России не менее впечатляющи. На свой первый бой он умудрился прилететь в Москву с паспортом, срок действия которого истекал на следующий же день, и организаторам Fight Nights пришлось в срочном порядке решать этот вопрос. В марте этого года его допинг-проба снова оказалась положительной, и он получил предупреждение от промоушена. А в мае Брандао устроил пьяный дебош во время празднования своей победы над Венером Галлиевым — уже второй по счету в России. Конфликт бойца с кем-то на парковке чуть не перерос в драку.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Брандао после его отказа продолжать бой присудили техническое поражение. Изумленный Алиев с трудом подбирал слова: «Диего, я не знаю, че сказать! Так убегать больше не надо за клетку». При этом дагестанец подчеркнул, что недоволен результатом, и выразил надежду на продолжение. Но захочет ли Fight Nights продолжать сотрудничество с проблемным бразильцем — большой вопрос.