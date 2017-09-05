Экс-соперника Макгрегора закидали бутылками в Дагестане. Что происходит?
Скандал в российском MMA.
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Видимо, что-то случилось...
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Главный поединок турнира Fight Nights Global 73 в Каспийске завершился скандалом.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Поединок Диего Брандао и Ахмеда Алиева обещал стать главным событием вечера — первый раунд оба бойца провели «в открытую», на хороших скоростях обмениваясь ударами. Бразилец был даже близок к победе, отправив соперника в нокдаун, но не смог развить успех. В концовке второго раунда он оказался в партере после удара по печени. Брандао попытался прижать Алиева к себе, и тут дагестанский боец закричал, что оппонент кусает его за ухо. Судья не прореагировал, и Алиев ударил соперника головой.
Тут уже рефери, видимо, решил остановить бой, но Ахмед продолжил наносить удары по корпусу бразильца. В этот момент у Брандао не выдержали нервы — он ударил соперника ногой в голову, после чего сбежал из клетки в зал. Возвращать дорогого гостя на настил пришлось местной публике — и в буквальном смысле силой.
Но Брандао отказался продолжить бой, и в этот момент из зала в него полетели пластиковые бутылки и прочий мусор.
КТО ТАКОЙ БРАНДАО?
Но в итоге все испортил непростой характер бойца, родившегося в Форталезе и занимавшегося бразильским
Приключения бразильца в России не менее впечатляющи. На свой первый бой он умудрился прилететь в Москву с паспортом, срок действия которого истекал на следующий же день, и организаторам Fight Nights пришлось в срочном порядке решать этот вопрос. В марте этого года его
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Брандао после его отказа продолжать бой присудили техническое поражение. Изумленный Алиев с трудом подбирал слова: «Диего, я не знаю, че сказать! Так убегать больше не надо за клетку». При этом дагестанец подчеркнул, что недоволен результатом, и выразил надежду на продолжение. Но захочет ли Fight Nights продолжать сотрудничество с проблемным бразильцем — большой вопрос.
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