Пять медалей выиграли самбисты Приангарья на международном турнире
Спортсмены Приангарья завоевали пять медалей на международном турнире по боевому самбо «Кубок Байкала», сообщает
пресс-служба регионального минспорта.
Соревнования прошли в Иркутске. Турнир проводился по семи весовым категориям: 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг. В копилке наших самбистов — две золотые, две серебряные и одна бронзовая награда.
«Я считаю, что турнир прошел успешно, а успешный турнир имеет право на продолжение. Поэтому мы планируем, что «Кубок Байкала» станет традиционным. Все гости, приехавшие из 15 стран, отметили высокий уровень проведения. Но самое главное — это популяризация здорового образа жизни, вовлечение детей в занятия самбо, — отметил министр спорта региона Илья Резник.
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