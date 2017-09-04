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4 сентября 2017, 9:43 | Летние: Единоборства | АиФ Иркутск

Пять медалей выиграли самбисты Приангарья на международном турнире

Спортсмены Приангарья завоевали пять медалей на международном турнире по боевому самбо «Кубок Байкала», сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования прошли в Иркутске. Турнир проводился по семи весовым категориям: 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг. В копилке наших самбистов — две золотые, две серебряные и одна бронзовая награда.

«Я считаю, что турнир прошел успешно, а успешный турнир имеет право на продолжение. Поэтому мы планируем, что «Кубок Байкала» станет традиционным. Все гости, приехавшие из 15 стран, отметили высокий уровень проведения. Но самое главное — это популяризация здорового образа жизни, вовлечение детей в занятия самбо, — отметил министр спорта региона Илья Резник.
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