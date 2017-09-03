Гамба: Сборная России по дзюдо перевыполнила медальный план на ЧМ в Будапеште

Сборная России завоевала одно серебро и три бронзы на чемпионате мира по дзюдо. Серебряным призером чемпионата в третий раз в карьере стал Михаил Пуляев в весовой категории до 66 кг, бронзовые награды завоевали олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев (81 кг), бронзовый призер Игр-2016 Наталья Кузютина (52 кг) и Кирилл Денисов (до 100 кг). В турнире смешанных команд, который впервые был представлен в программе чемпионата мира, россияне проиграли в схватке за бронзовые медали сборной Франции. Чемпионом в нем стала сборная Японии, серебряные медали выиграли бразильцы, вторую бронзу завоевали дзюдоисты Южной Кореи.

«Это хороший результат, мы можем быть довольны, все идет по плану на ближайшие три года, который я представил 1 января 2016 года, — рассказал Гамба. — Мы не ставили задачи на ЧМ в Будапеште завоевывать золото во что бы то ни стало, план был на одно серебро и одну бронзу у мужчин, и одну бронзу — у женщин. Мужчины план перевыполнили на одну бронзовую награду. Можно говорить о том, что подготовка к Олимпийским играм в Токио идет по плану».

«ЧМ в Будапеште — первая ступень подготовки к Играм-2020»

Гамба напомнил, что российская сборная на последних двух Олимпиадах не оставалась без золотых наград. «Мы не должны забывать, с чего мы начинали, и чего достигли, и понимать, что можем сделать в будущем. На чемпионате мира в Астане перед Играми в Рио-де-Жанейро у нас было две медали, перед Играми в Лондоне — три. Чемпионат в Будапеште — первая ступень к Играм в Токио».

Как подчеркнул генеральный менеджер, команда полностью выполнила план и на последнем чемпионате Европы в Варшаве. «Там мужская команда должна была завоевать одно золото, одно серебро и одну бронзу, а в итоге взяла два золота, одно серебро и четыре бронзы. У женщин вместо заявленных одного серебра и одной бронзы мы выиграли одно серебро и две бронзы», — напомнил он.

Результат россиян в командном микст-турнире специалист также считает хорошим с учетом состава команды.

«На смешанный командный турнир мы выставили молодой состав, и он продемонстрировал свои прекрасные перспективы. При этом надо учесть, что сборная Бразилии, которой наши спортсмены проиграли в полуфинале, наполовину состоит из призеров Олимпиады в Рио-де-Жанейро, — отметил Гамба. — Не думаю, что нам было по силам победить их, но все наши спортсмены приобрели бесценный опыт. То же самое могу сказать и о борьбе за бронзу с командой Франции».

Победа японцев в общем зачете чемпионата и в командном турнире для Гамбы неожиданностью не стала. «Такое мощное выступление сборной Японии не стало для меня неожиданностью, сейчас их команда в несколько раз сильнее всех остальных. Но посмотрим, что будет дальше, ведь три года до Олимпийских игр — это очень много. И достигнув высокого уровня, удерживать его постоянно очень сложно», — подчеркнул он.