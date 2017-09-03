Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30883686/
3 сентября 2017, 18:49 | Летние: Единоборства | ТАСС

Сборная России завоевала одно серебро и три бронзы на чемпионате мира по дзюдо

ТАСС, 3 сентября. Российские дзюдоисты выиграли одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате мира, который завершился в Будапеште.

Российский дзюдоист Кирилл Денисов (справа). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Серебряную награду завоевал Михаил Пуляев в весовой категории до 66 кг. Обладателями бронзовых медалей стали Хасан Халмурзаев (до 81 кг), Кирилл Денисов (до 100 кг) и Наталья Кузютина (до 52 кг).

В общем зачете российская команда заняла десятое место, ухудшив свой результат по сравнению с мировым первенством 2015 года. Тогда россияне заняли в общем зачете восьмое место, завоевав два серебра и одну бронзу. В последний раз российским спортсменам удавалось выиграть золото на чемпионате мира на турнире 2011 года в Астане. По итогам соревнований 2011 года сборная России финишировала на четвертом месте в общем зачете, завоевав одну золотую и три бронзовые медали.

Чемпионат мира в Будапеште проходил с 28 августа по 3 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Жуков: Сборная России по дзюдо имеет резервы перед ОИ-2020 в лице молодых спортсменов

Жуков: Сборная России по дзюдо имеет резервы перед ОИ-2020 в лице молодых спортсменов

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по дзюдо имеет хорошую молодежь, команду необходимо готовить к Олимпийским играм 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Еще 7 новостей  Все новости

Жуков: смена поколений не повлияла на мировое лидерство России в художественной гимнастике

Россияне Лесун и Губайдуллина выиграли Кубок Кремля по современному пятиборью

Фазель: IIHF может только принять решение НХЛ разрешить Зарипову играть в лиге

Алекно заявил, что не сомневается в победе российских волейболистов на чемпионате Европы