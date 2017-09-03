Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30883513/
3 сентября 2017, 18:13 | Летние: Единоборства | ТАСС

Жуков: Сборная России по дзюдо имеет резервы перед ОИ-2020 в лице молодых спортсменов

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по дзюдо имеет хорошую молодежь, команду необходимо готовить к Олимпийским играм 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

На прошедшем в Будапеште чемпионате мира российские дзюдоисты завоевали одну серебряную и три бронзовые медали.

«Бывают более успешные турниры, бывают — менее успешные. Надо готовиться дальше с прицелом на Игры-2020, есть молодежь в сборной. Это нормально», — сказал Жуков.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Дзюдоист Денисов ждет встречи с чемпионом мира Вольфом и считает это своим главным вызовом

Дзюдоист Денисов ждет встречи с чемпионом мира Вольфом и считает это своим главным вызовом

БУДАПЕШТ, 2 сентября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Кирилл Денисов, ставший бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште, сожалеет, что не смог побороться с победителем турнира в весовой категории до 100 кг японцем Аароном Вольфом. Об этом Денисов рассказал журналистам.
Еще 7 новостей  Все новости

Жуков: смена поколений не повлияла на мировое лидерство России в художественной гимнастике

Россияне Лесун и Губайдуллина выиграли Кубок Кремля по современному пятиборью

Фазель: IIHF может только принять решение НХЛ разрешить Зарипову играть в лиге

Алекно заявил, что не сомневается в победе российских волейболистов на чемпионате Европы