Жуков: Сборная России по дзюдо имеет резервы перед ОИ-2020 в лице молодых спортсменов
МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по дзюдо имеет хорошую молодежь, команду необходимо готовить к Олимпийским играм 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.
На прошедшем в Будапеште чемпионате мира российские дзюдоисты завоевали одну серебряную и три бронзовые медали.
«Бывают более успешные турниры, бывают — менее успешные. Надо готовиться дальше с прицелом на Игры-2020, есть молодежь в сборной. Это нормально», — сказал Жуков.
Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
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