Жуков: Сборная России по дзюдо имеет резервы перед ОИ-2020 в лице молодых спортсменов

На прошедшем в Будапеште чемпионате мира российские дзюдоисты завоевали одну серебряную и три бронзовые медали.

«Бывают более успешные турниры, бывают — менее успешные. Надо готовиться дальше с прицелом на Игры-2020, есть молодежь в сборной. Это нормально», — сказал Жуков.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.