Всероссийский турнир по греко-римской борьбе пройдет в Воронеже 19 сентября

Воронежцев пригласили на XXIII всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Владимира Алехина. Мероприятие начнется в спорткомплексе «Звездный» (улица Южно-Моравская, 3) в 10:00 вторника, 19 сентября, сообщила пресс-служба федерации спортивной борьбы Воронежской области. Вход для зрителей свободный.

В турнире поучаствуют борцы старше 18 лет из 25 регионов России. Будут спортсмены из Белгорода, Липецка, Москвы, Твери, Крыма. Победителям в восьми весовых категория присвоят звания мастеров спорта. Награждение финалистов состоится в 17:30.

Мероприятие пройдет в рамках года Василия Меркулова — самого титулованного борца Воронежской области, мастера спорта СССР, трехкратного победителя Спартакиады народов СССР, семикратного чемпиона СССР. В 2017 году Василию Меркулову исполнилось 75 лет.