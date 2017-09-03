Всероссийский турнир по греко-римской борьбе пройдет в Воронеже 19 сентября
Увидеть состязания можно будет в СК «Звездный».
Воронежцев пригласили на XXIII всероссийский турнир по
В турнире поучаствуют борцы старше 18 лет из 25 регионов России. Будут спортсмены из Белгорода, Липецка, Москвы, Твери, Крыма. Победителям в восьми весовых категория присвоят звания мастеров спорта. Награждение финалистов состоится в 17:30.
Мероприятие пройдет в рамках года Василия Меркулова — самого титулованного борца Воронежской области, мастера спорта СССР, трехкратного победителя Спартакиады народов СССР, семикратного чемпиона СССР. В 2017 году Василию Меркулову исполнилось 75 лет.
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