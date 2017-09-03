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3 сентября 2017, 12:24 | Летние: Единоборства | Prosports.kz

Александр Волков: Все равно, с кем драться

Тяжеловес UFC из России Александр Волков прокомментировал свою победу над Стефаном Штруве, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 115.

«Чувствую себя прекрасно, спасибо всем за поддержку. Спасибо всем, кто приехал из России. На самом деле проблемы сегодня были лишь в том, что мы похожи со Штруве в стиле ведения боя, потому что мы многие вещи делали одновременно, одинаково и врезались друг в друга. Но мы подобрали ключ, и как я сказал, я завершил бой до конца третьего раунда. Следующий соперник? Мне все равно, с кем драться, любая победа поднимает меня в рейтинге, поэтому мне все равно, — заявил боец после боя.
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В сети появилось видео победы российского бойца смешанного стиля Александра Волкова нокаутом над голландцем Стефаном Штруве. Бой состоялся в Роттердаме в субботу, 2 сентября, и завершился досрочной победой Волкова в третьем раунде.
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