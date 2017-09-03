Александр Волков: Все равно, с кем драться

«Чувствую себя прекрасно, спасибо всем за поддержку. Спасибо всем, кто приехал из России. На самом деле проблемы сегодня были лишь в том, что мы похожи со Штруве в стиле ведения боя, потому что мы многие вещи делали одновременно, одинаково и врезались друг в друга. Но мы подобрали ключ, и как я сказал, я завершил бой до конца третьего раунда. Следующий соперник? Мне все равно, с кем драться, любая победа поднимает меня в рейтинге, поэтому мне все равно, — заявил боец после боя.