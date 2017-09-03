Появилось видео победы Волкова нокаутом над 213-сантиметровым голландцем в UFC

ТАСС, 3 сентября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков в поединке с голландцем Стефаном Штруве получил такое сильное рассечение лица, что ему потребовалось наложить пять швов. Об этом россиянин рассказал на пресс-конференции после боя.