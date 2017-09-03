Волкову наложили пять швов после боя против Штруве на турнире UFC Fight Night

В ночь на воскресенье Волков в третьем раунде победил Штруве техническим нокаутом в центральном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 115 в голландском Роттердаме.

«У меня пять швов. Как говорили тренеры: “Боль уйдет, а победа останется”, поэтому это все неважно. Да, тычки в глаза были, он работал не очень чисто, постоянно выбрасывал левую руку с открытыми пальцами. Но таков спорт, мы должны быть готовы ко всему», — отметил россиянин.

Также он подчеркнул, что, по его мнению, в ММА уже так много сильных российских бойцов, что UFC пора провести турнир в России. И для него возможность выступить дома важнее имени своего следующего соперника.

«Я больше думаю не о том, с кем хочу подраться, а где хочу подраться. Этим вечером победы одержали пять российских бойцов, а я возглавил вечер. Может быть, пора провести турнир в России? Я был не прочь также его возглавить», — сообщил Волков.