Окровавленный Волков уложил голландца
Россиянин Александр Волков победил голландца Стефана Струве на турнире UFC в Роттердаме. Бой был остановлен после нокаута Струве в третьем раунде.
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Видимо, что-то случилось...
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Бой начался с шутки. С мема, с
НЕБОСКРЕБЫ
Волков с его 201 см против 213 см Струве уже не казался таким уж большим. Последний месяц с небольшим он все пытался адаптироваться, приспособиться к бою с более высоким соперником, и в этом ему помогал другой голландец — Сэмми Схилт. Примерно тем же самым во время подготовки, наверное, занимался, Стефан Струве. Одинаково неудобные друг для друга, одинаково похожие в некоторых деталях — они начали бой осторожно, присматриваясь. Струве пытался поддавливать, россиянин мешал ему подойти, работая лоукиками и попадая не очень быстрыми, но тяжелыми ударами в туловище.
Зал недовольно шумел, требуя активности. Волков менял стойки, искал угол, откуда можно будет нанести удар в голову — но первым тяжелый удар пропустил сам — немного застрял на средней дистанции и не успел уйти от апперкота соперника, Струве тут же выдал серию ударов, но от большей части Волков ушел, затем, в следующем эпизоде, ответил коленом в клинче, пропустил похожий удар коленом, отходя к сетке — и, видимо, это попадание и оставило в его щеке глубокое рассечение. Было оно гарантировано неприятным, болезненным, но глаз был относительно в порядке.
Жесткое попадание и последующий тейкдаун за полминуты до конца раунда впервые дали Волкову осязаемое преимущество. Удары руками, локтями, постепенно наносили свой урон, Струве дожил до удара гонга, но закончил раунд потрепанным. Урон начинал накапливаться, а голландец никогда не славился особо крепкой головой.
ОКРОВАВЛЕННЫЙ ЖИРАФ
На второй раунд оба вышли будто уже без сил. Или это была обычная для обоих пауза… Тактикой Волкова было поймать соперника на движении вперед — он менял стойки и начал попадать навстречу. Тактикой Струве стали движения пальцами в глаза оппонента. Резонно — ты не можешь защищаться, если у тебя не будет глаза. Достаточно распространенная тактика для многих бойцов в ММА. Волков восстановился, но получил следующий тычок уже скоро, как только Струве снова «поплыл» после ударов. И третий…
Накопившийся урон дал о себе знать в третьем раунде. После очередного попадания Волкова, который придерживался прежней тактики, Струве осел на пол у сетки и дал себя добить. Волков, окровавленный жираф с татуированной спиной, проявил не очень свойственную этому животному резвость и не дал сопернику ни шансы выбраться из этого положения.
Будущее может выглядеть обманчиво оптимистичным, но в реальном мире ему предстоит вскоре бой с
Делает ли эта победа Волкова главным русским в UFC? Пожалуй, нет. Хабиб Нурмагомедов пока сохраняет призрачные шансы на титульный бой, правда, в последнее время между боями и условным «тирамису» он не выбирает бои. Волков же дерется с кем угодно и когда угодно, не имеет сложившегося яркого имиджа, но получает себе правильную репутацию.
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