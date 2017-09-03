Окровавленный Волков уложил голландца

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Accurate representation of <a href="https://twitter.com/StefanStruve">@StefanStruve</a> and <a href="https://twitter.com/AlexDragoVolkov">@AlexDragoVolkov</a> at <a href="https://twitter.com/hashtag/ufcfightnight115?src=hash">#ufcfightnight115</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ufc?src=hash">#ufc</a> <a href="https://twitter.com/ufc">@ufc</a> <a href="https://t.co/u4Lc3X3CwP">pic.twitter.com/u4Lc3X3CwP</a></p>— Ally Thomson (@ally_thomson234) <a href="https://twitter.com/ally_thomson234/status/883126936981078016">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Бой начался с шутки. С мема, с гиф-картинки в интернете — там были два дерущихся жирафа. Кто-то из фанатов придумал и выложил. После этого Волков и Струве бросили друг другу вызов через Твиттер, подписали контракты и начали вносить изменения в подготовку… но сначала была вот эта шутка, идея, картинка двух Жирафов. Они переплетались шеями, толкались грудью, и настойчиво пытались достать друг друга побольнее. Несмотря на кажущуюся плавность движений — обоим было больно. Примерно то же самое творилось и в реальном бою российского и голландского небоскребов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LET'S GOOO!! <a href="https://twitter.com/hashtag/UFCRotterdam?src=hash">#UFCRotterdam</a> <a href="https://t.co/uolsGnLp9w">pic.twitter.com/uolsGnLp9w</a></p>— #UFCRotterdam (@ufc) <a href="https://twitter.com/ufc/status/904082927729778688">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НЕБОСКРЕБЫ

Волков с его 201 см против 213 см Струве уже не казался таким уж большим. Последний месяц с небольшим он все пытался адаптироваться, приспособиться к бою с более высоким соперником, и в этом ему помогал другой голландец — Сэмми Схилт. Примерно тем же самым во время подготовки, наверное, занимался, Стефан Струве. Одинаково неудобные друг для друга, одинаково похожие в некоторых деталях — они начали бой осторожно, присматриваясь. Струве пытался поддавливать, россиянин мешал ему подойти, работая лоукиками и попадая не очень быстрыми, но тяжелыми ударами в туловище.

Зал недовольно шумел, требуя активности. Волков менял стойки, искал угол, откуда можно будет нанести удар в голову — но первым тяжелый удар пропустил сам — немного застрял на средней дистанции и не успел уйти от апперкота соперника, Струве тут же выдал серию ударов, но от большей части Волков ушел, затем, в следующем эпизоде, ответил коленом в клинче, пропустил похожий удар коленом, отходя к сетке — и, видимо, это попадание и оставило в его щеке глубокое рассечение. Было оно гарантировано неприятным, болезненным, но глаз был относительно в порядке.

Жесткое попадание и последующий тейкдаун за полминуты до конца раунда впервые дали Волкову осязаемое преимущество. Удары руками, локтями, постепенно наносили свой урон, Струве дожил до удара гонга, но закончил раунд потрепанным. Урон начинал накапливаться, а голландец никогда не славился особо крепкой головой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ohhhhh <a href="https://twitter.com/AlexDragoVolkov">@AlexDragoVolkov</a> landing hard shots here in round 2!! <a href="https://twitter.com/hashtag/UFCRotterdam?src=hash">#UFCRotterdam</a> <a href="https://t.co/BVSCJxG9wF">pic.twitter.com/BVSCJxG9wF</a></p>— #UFCRotterdam (@ufc) <a href="https://twitter.com/ufc/status/904085588868861952">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ОКРОВАВЛЕННЫЙ ЖИРАФ

На второй раунд оба вышли будто уже без сил. Или это была обычная для обоих пауза… Тактикой Волкова было поймать соперника на движении вперед — он менял стойки и начал попадать навстречу. Тактикой Струве стали движения пальцами в глаза оппонента. Резонно — ты не можешь защищаться, если у тебя не будет глаза. Достаточно распространенная тактика для многих бойцов в ММА. Волков восстановился, но получил следующий тычок уже скоро, как только Струве снова «поплыл» после ударов. И третий…

Накопившийся урон дал о себе знать в третьем раунде. После очередного попадания Волкова, который придерживался прежней тактики, Струве осел на пол у сетки и дал себя добить. Волков, окровавленный жираф с татуированной спиной, проявил не очень свойственную этому животному резвость и не дал сопернику ни шансы выбраться из этого положения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="tr" dir="ltr">İki devin kapışmasında Alexander Volkov, Stefan Struve'u böyle nakavt etti. <a href="https://t.co/4e7WpIsq2z">pic.twitter.com/4e7WpIsq2z</a></p>— UFC Türkiye (@UFC_Turkiye) <a href="https://twitter.com/UFC_Turkiye/status/904088283101229057">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">IT'S OVER!!<a href="https://twitter.com/AlexDragoVolkov">@AlexDragoVolkov</a> gets the TKO stoppage in the third round! <a href="https://twitter.com/hashtag/UFCRotterdam?src=hash">#UFCRotterdam</a> <a href="https://t.co/aZTWO8T0Y0">pic.twitter.com/aZTWO8T0Y0</a></p>— #UFCRotterdam (@ufc) <a href="https://twitter.com/ufc/status/904087694929674240">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Будущее может выглядеть обманчиво оптимистичным, но в реальном мире ему предстоит вскоре бой с кем-то из топ-5 рейтинга UFC, где бойцы не такие огромные, как Струве (таких вообще больше нет), но гораздо быстрее. А скорость — убивает.

Делает ли эта победа Волкова главным русским в UFC? Пожалуй, нет. Хабиб Нурмагомедов пока сохраняет призрачные шансы на титульный бой, правда, в последнее время между боями и условным «тирамису» он не выбирает бои. Волков же дерется с кем угодно и когда угодно, не имеет сложившегося яркого имиджа, но получает себе правильную репутацию.

В андеркарде впечатлил в дебюте UFC Забит Магомедшарипов, устроивший несколько полетов-переворотов, ударов, оттолкнувшись от сетки, в духе ранних боев Петтиса, и в итоге соперника задушил.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Biggest win of his career! <a href="https://twitter.com/AlexDragoVolkov">@AlexDragoVolkov</a> with the TKO over Stefan Struve at <a href="https://twitter.com/hashtag/UFCRotterdam?src=hash">#UFCRotterdam</a>! <a href="https://t.co/07tVl1Twxb">pic.twitter.com/07tVl1Twxb</a></p>— UFC Europe (@UFCEurope) <a href="https://twitter.com/UFCEurope/status/904088680121421827">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>